PeiGo prepara nuevos servicios para consolidarse como billetera digital

PeiGo, empresa ecuatoriana de tecnología financiera que ingresó al mercado como una billetera digital, superó su meta de clientes y logró hasta diciembre de 2022 más de 125.000 usuarios y más de 300.000 transacciones. El lanzamiento de la plataforma se realizó en septiembre y su objetivo inicial era de 50.000 registros

En este tiempo, peiGo, plataforma que permite realizar pagos o transferencias sin el uso de dinero en efectivo y tan solo con un número celular de contacto, ha logrado alianzas que consolidan su presencia como una app innovadora que busca transformar el manejo del dinero en Ecuador.

La estrategia del plan de referidos implementada fue un catalizador con lo que peiGo incorporó nuevos clientes. La campaña consistió en una compensación de $ 3 para el usuario que recomendaba la app y el mismo monto para quien se inscribía por sugerencia de ese usuario.

“Estas cifras demuestran el interés de los ecuatorianos en migrar a una nueva modalidad del uso diario de su dinero. En poco tiempo, peiGo se ha constituido en una billetera digital exitosa porque está enfocada en el usuario, en sus necesidades y, además, porque contribuimos a democratizar los servicios financieros”, explica Rodrigo Andrade, CEO de peiGo.

Según datos del Banco Central, aproximadamente el 30% de la población no posee cuentas en las instituciones financieras, y 70% no tiene acceso a créditos. PeiGo busca reducir esa brecha con sus servicios a personas que actualmente no están bancarizadas, por lo que, en noviembre del 2022 lanza la campaña Pueblo Arrecho que se convirtió en un referente para entender a la tecnología como un aliado para promover la inclusión financiera.

Campaña promocional de la empresa tecnológica.

“La campaña Pueblo Arrecho, que lleva el nombre de un poblado manabita, buscó generar ese vínculo y cercanía para demostrar lo ‘arrechos’ que somos los ecuatorianos e invita a que se atrevan a mover su dinero de manera diferente usando la tecnología. Sus resultados superaron nuestras expectativas”, señala Santiago Lasso, chief comercial officer (CCO) de peiGo.

Para Rodrigo Andrade, el balance de 2022 es un primer paso para crecer como una empresa de tecnología financiera. “En menos de un año, somos un caso de éxito como billetera digital ecuatoriana. Hemos llegado a nuestro nicho de mercado con servicios innovadores y fidelizando a nuestros clientes con incentivos para usar una app sencilla, intuitiva y segura. En el año 2023 continuaremos cumpliendo más metas y nos posicionaremos como una billetera digital enfocada en las necesidades del cliente y que promoverá la inclusión financiera en el país”, indica.