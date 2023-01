Equair cumple un año “llevando a Ecuador al cielo”

Han transcurrido 365 días desde el primer vuelo de Equair, un año ofreciendo el servicio anhelado por los ecuatorianos, cuyas expectativas sin duda, fueron excedidas desde su primer día de operación.

Para celebrar este primer año, se dieron cita en el Hotel Hilton Colón de la ciudad de Quito, socios, prensa, principales actores de la industria turística, proveedores y el personal de la empresa para recordar los momentos más especiales vividos durante este tiempo.

Las intervenciones arrancaron con Federico Pérez en representación de los inversionistas ecuatorianos, quien mencionó: “Cuando duermo sueño pensando en Equair, pero no en el Equair que va a volar a Manta, Cuenca, Loja, etc. Yo pienso, sueño y al mismo tiempo anhelo - lo vamos a lograr- que esta aerolínea de bandera ecuatoriana se expanda inicialmente hacia el continente sur, posteriormente al Caribe y espero que Dios me de la vida para ver a Equair como la aerolínea más importante de Latinoamérica”.

Por otro lado, se reconoció a los TOP 10 clientes de Quito y Guayaquil, quienes han sido clave para lograr metas y unir familias, empresarios y turistas: los galardonados fueron: Maxiticket, Metropolitan Touring matriz, TravelNet, Polimundo, Foureptravel, Grupo Turístico GTT, Sky Travel, NACTUR, YouTravel y Euroexpreso.

Finalmente, Frederik Jacobsen, CEO de Equair señaló: “Desde el inicio encontré un equipo humano de primer nivel que hace la diferencia, eso es fundamental. Creo que Ecuador es un lugar geográficamente estratégico para una aerolínea. Las decisiones se tomarán aquí en Ecuador, no en otras ciudades del continente, queremos ser una aerolínea de ecuatorianos para ecuatorianos y que todos nuestros pasajeros sientan que tienen una aerolínea que está enfocada a un buen servicio, con puntualidad, con excelencia operacional, con seguridad y sobre todo con amabilidad que es lo que caracteriza hoy a Equair”.

La llegada de Equair al mercado nacional, ha significado una importante evolución para el país en cuanto al servicio aeronáutico. La oferta de la aerolínea bandera de Ecuador hacia los principales destinos del país: Quito, Guayaquil, Baltra y San Cristóbal, ha permitido que los viajeros recuperen la conectividad con precios razonables.

Equair realizó más de 4728 vuelos continentales e insulares durante su primer año, alcanzando el 95% de satisfacción de sus viajeros y un porcentaje de puntualidad del 98%.

Nació con la iniciativa pionera de ser la aerolínea “Carbono Neutro” del país, alcanzando más de 19.990 toneladas CO2 compensado. La utilización de materiales reciclados y la optimización del consumo de agua y luz en todas las operaciones, continuarán siendo parte de su filosofía ambiental.

Gracias al desempeño, compromiso y servicio WOW de sus 180 colaboradores, hoy Equair se ha convertido en la aerolínea que los viajeros prefieren para sus viajes corporativos o familiares. Cada milla junto a sus pasajeros, se traducen en la satisfacción de servirles en cada vuelo.