Jorge Calderón Salazar: En el Instituto Tecnológico Argos diversificamos la oferta educativa

Dedicado más de 20 años a la educación superior, el Economista Jorge Calderón Salazar, rector del Tecnológico Argos, hace un repaso sobre los inicios del Instituto Tecnológico Argos, con sede en Guayaquil, la amplia oferta educativa y las proyecciones de expansión para cubrir las necesidades de los jóvenes que buscan una carrera tecnológica para hacer frente al competitivo mundo laboral.

Desde abril de 2018 es rector de la institución, antes fue Director de Investigación Científica en la UEES, es analista económico, editorialista de algunas revistas indexadas y exoresidente de la Red de Carreras de Economía.

¿Cómo fueron los inicios del Instituto Tecnológico y con qué visión surgió?

El Tecnológico Argos nace en 1995 con una orientación inicial en las carreras de Comunicación y Marketing, en los años siguientes siguieron con carreras de corte más administrativo, la cual Administración está desde 2018 y en ese momento tuvimos un solo campus con tres carreras y 168 estudiantes; ahora tenemos 4 campus: La Aurora, Sur, Las Aguas y On Line, abriremos dos más este año: el campus Sopeña, con énfasis en la salud; y el campus Babahoyo. Es decir, de 168 ahora nos proyectamos a cerca de 12.000 estudiantes. Ahora tenemos más de 30 carreras presenciales, 5 en línea y 7 tecnologías universitarias, somos un instituto con condición universitaria que nos faculta abrir carreras técnicas y tecnológicas.

¿Todas estas carreras están fuertemente ligadas con la Economía?

Correcto, nosotros programamos una formación de carácter técnico y tecnológico, para que sea de rápida inserción de quienes cursan carreras con nosotros en el mercado laboral en Administración, Ventas, Talento Humano, Contabilidad, en el ámbito de educación, tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Deportes, Salud; nuestras más de 30 carreras están en distintos ámbitos, de tal manera que ayuda a la sociedad contando con profesionales en distintas áreas.

En el instituto Argos se realizan ferias tecnológicas.

¿Cómo fueron los primeros pasos?

Se iniciaron gestiones el 16 de abril, lo primero era saber qué tipo de institución teníamos, si bien Argos tenía cierto nivel de conocimiento, perfil y orientación académica, teníamos que saber con qué tipo de recurso humano contábamos, saber qué había que mejorar, cuáles eran las fortalezas para proyectar mejor al Argos que queremos. Nosotros tenemos una planificación estratégica al año 2030 en la que estamos cumpliendo los hitos entre ellos extendernos a otras provincias y desarrollar el campo de la salud, así como también hay otros hitos académicos que consideramos cumplir hasta el 2030.

¿La meta de extenderse es una de las claves de su plan de trabajo?

Por supuesto, nosotros proyectamos tener al menos 10 campus en todo el país al 2030. Tenemos pensado en la provincia de El Oro, Santo Domingo, Manabí, Santa Elena y otro en la provincia del Guayas.

En cuanto a innovación e inversión ¿cómo se están proyectando?

Dentro de nuestra planificación también va la tarea de innovación educativa que queremos ir implementando. Cuáles han sido los laboratorios, los de tecnología para que todos los estudiantes tengan acceso a simuladores de todo tipo, según las carreras. En el campo de la salud con la adquisición de todos los componentes tecnológicos de simulación a través de dummies, que les permita tener escenarios más reales de estudio a nuestros futuros profesionales, y un proyecto de innovación educativa que estamos desarrollando desde el año pasado y que esperamos ya utilizarlo en este segundo semestre, que son los virtual reallity o realidad virtual y que cada campus tenga un área de realidad virtual para trabajar en estas experiencias en el metaverso, para que en cada carrera al menos el 10% de sus materias sean trabajadas con simuladores de estas características.

Todo eso requiere de una inversión ¿Cómo está cubierto?

Por supuesto, eso ya lo hemos presupuestado, estamos trabajando con las empresas que se están encargando de los diseños, tanto de los laboratorios y ahora que estamos en la etapa de adquisición de equipos y de otros implementos que se necesitan para poder llevar a cabo el desarrollo de estas zonas de realidad virtual.

El campus sur del instituto Argos.

¿De qué manera el estudiante puede sentirse atraído por la oferta académica, ya que hay una fuerte competencia?

Es buena la competencia y que el estudiante tenga distintas opciones, yo creo que eso más que una amenaza lo veo como una oportunidad, tanto para el estudiante porque tiene una mayor variedad como para las instituciones de educación superior en innovar y mejorar, para que no nos quedemos estáticos o pensando que lo que estoy haciendo está bien y, sentir siempre esa competencia para seguir mejorando. Contamos con un idóneo equipo de trabajo apegado al cumplimiento de sus objetivos, estrechamos el vínculo con el estudiante para que no sean vistos solo como un número más.

Con estas acciones siempre es importante un equipo de trabajo coordinado ¿Cómo se compone?

Nuestro equipo de trabajo, a nivel directivo el 95% son mujeres y eso ayuda porque la mujer tiene un aporte importante no solo en la sociedad, sino también en la historia, creo que pueden entender mucho mejor a las personas y eso ha ayudado a crear un clima muy importante en la organización a nivel de profesores. 7 de cada 10 son mujeres y buscamos abrir puertas para que puedan desarrollar y compartir experiencias y oportunidades; y a nivel de estudiantes 6 de cada 10 estudiantes son mujeres, y creo que eso es parte del éxito de la institución; todos los seres humanos tenemos distintas capacidades para aportar, pero la mujer es más pragmática, más resolutiva, busca soluciones y eso ayuda al resultado institucional.

Toda institución o empresa cuando mira al futuro siempre debe tener un plan de sostenibilidad ¿Cuál es ese plan?

Nuestro crecimiento no está basado solo en las carreras presenciales, estamos diversificando la capacitación, ahora tenemos la opción en línea, de modalidad profesionalización, educación continua, consultorías, diversificamos para tener una sostenibilidad mucho más eficiente en el largo plazo, para que no solo dependan los recursos y funcionamiento en el aspecto presencial, sino que tenemos una amplia gama de modalidad educativa que nos ayuda a la sostenibilidad en el tiempo.

Parte de la premisa de Argos es llevar la educación superior, las personas se quedan sin estudiar no necesariamente porque existe factores como la ubicación geográfica de la instituciones superiores, a veces están muy distantes y eso pesa en la decisión de los estudiantes. La idea de poner campus en áreas con mayor densidad demográfica hace que las personas no tengan la escusa o dificultad de que están lejos. Hay carreras transversales que en todos los campus son de corte administrativo, pero hay otras como salud que está en el sur por la alta presencia de hospitales; en el campus La Aurora, hay carreras de producción agrícola (cerca está Daule, Nobol, Samborondón) y hay carreras como entrenamiento deportivo, porque eso se está desarrollando bastante, Veterinaria; en el campus Las Aguas está Criminalística, porque están cerca dependencias de la Policía; en Babahoyo también vamos a poner carreras de corte agrícola así como de logística y transporte porque es un nudo de comercio; hay carreras que están en las áreas donde se van a desarrollar, no podemos cualquier carrera sino .

En innovación vamos a iniciar las carreras duales con las empresas para desarrollar carreas que aporten a las necesidades puntuales de la organización, estamos trabajando con trasnacionales que tienen interés de trabajar con nosotros de tal forma que son carreras que cubren las necesidades en un ciento por ciento, creo que la educación es una vía para salir de la pobreza y para saber aprovechar oportunidades, dando una educación técnica, tecnológica y de calidad.