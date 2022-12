Solo 1 de cada 10 mujeres busca ayuda en casos de violencias de género

Este martes, como antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre, se presentó el Estudio de Opinión Pública sobre Violencia de Género que reveló datos, a 2022, sobre cómo la mujer aún atraviesa situaciones que perjudican su bienestar.

Entre los datos expuestos, se destacaron que 1 de cada 10 mujeres que padecen agresión física o psicológica buscaron ayuda, y tan solo el 3% llegó a denunciarlo. El estudio lo desarrolló la compañía Avon y Fundación Avon junto a Quiddity para detectar los obstáculos, motivadores e inhibidores que las mujeres que padecen de violencia hallan en su camino al tratar de encontrar ayuda y salir de esta situación. Dicha investigación, que se integra a la campaña #SumaTuVoz, tuvo el apoyo técnico de CEPAM en Ecuador y el aval regional de ONU Mujeres.

En la presentación de estos datos, en Quito, se pudo conocer que la investigación tomó una muestra de 617 casos en Ecuador, y 2.735 en total a escala regional (México, Argentina, Colombia y Ecuador) de mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos. Entre las cifras relevantes están que el 86% de las mujeres transitaron al menos una vez situaciones de violencia por su condición de género. En este apartado se clasifica la violencia física, sexual, simbólica, psicológica y/o económica patrimonial; paradójicamente, el 34% de estas mujeres que atravesaron estas agresiones las reconocieron como tales.

Juan Carlos Posada, Gerente General de Avon Ecuador analizó la problemática e incluso propuso que la concienciación sería clave. Y citó, durante el acto de presentación del estudio, uno de los pilares que mueve la compañía con mensajes y acciones que buscan reducir las violencias hacia las mujeres y niñas del país, precisamente en el marco de la campaña #SumaTuVoz que a lo largo de los 16 días de activismo, que inicia el 25 de noviembre y culmina el 10 de diciembre día de los Derechos Humanos, seguirá generando acciones que precisamente buscan informar y concienciar a más personas para aportar a la disminución de las violencias.

“Hay muchos tipos de violencia sigilosa en la sociedad que están latentes. Comentarios, violencia verbal, psicológica, económica. Cuando estén al lado de una persona que ustedes crean que dijo o hizo algo violento, háganselo saber. Nuestra sociedad ha sido permisiva con normalizar algún tipo de comentarios o chistes, pero con seguridad, díganlo. Hay una alta probabilidad de que esa persona reflexione.”, sostiene Juan Carlos Posada, Gerente General de Avon Ecuador.

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), como se mencionó previamente, dio apoyo técnico para la elaboración de este estudio, y a través de su presidenta, Lilia Rodríguez, destacó lo relevante que es no guardar silencio. “Después de 39 años de la fundación de CEPAM hemos crecido como mujeres y nos hemos atrevido a hablar. Además, hemos apoyado a que otras mujeres hablen, para que no guardemos silencio, para que sumemos la voz, como con la campaña presentada por Avon #SumaTuVoz. Sumar a la voz de las mujeres la de los hombres porque ellos son una clave importante para generar conciencia y un cambio en nuestra sociedad”, dijo.

En el estudio se revelaron las barreras que las mujeres enfrentan al momento de vivir una situación de violencia. A este proceso se lo denomina técnicamente como la Ruta crítica, donde destacamos estos datos: el 38% sintió que no iba a obtener ayuda o respuesta; 3 mujeres de cada 10 dijo tener miedo a las consecuencias; 2 de cada 10 temieron no poder subsistir económicamente; y el 22% sintió que no le iban a creer.

En el evento de presentación también acompañó ONU Mujeres y resaltó su apoyo a iniciativas como las del estudio. “En el marco de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, sabiendo que Avon es una de las empresas que efectivamente va marcando camino en muchas de las iniciativas por la igualdad de género, queremos darles nuestro apoyo y nuestro compromiso para difundir la información y generar estos espacios de intercambio, de conocimiento y de aprendizaje con otras empresas que son parte de nuestra red de espacios web”, dijo la representante ONU Mujeres, Lorena Barba.

Para conocer los resultados del Estudio Regional y de Ecuador de Opinión Pública sobre Violencia de Género se puede descargar accediendo al siguiente link: https://bit.ly/3U0ccQg.