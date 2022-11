Dos momentos claves en los que la música facilita el aprendizaje del lenguaje en los niños

Los niños que escuchan música reconocen mucho mejor el lenguaje, por lo que desarrollar estas habilidades facilitarán muchas de sus acciones a futuro.

Según un estudio elaborado en la Universidad de Washington (Seattle) y publicado en The Proceedings of the National Academy Sciences, se sugiere que “a través de experimentar los ritmos de la melodía se puede detectar y hacer predicciones sobre los patrones del lenguaje”, lo cual significa que tener un contacto temprano con la música puede tener un efecto importante en las capacidades cognitivas del niño.

Esto se da porque la música activa el cerebro y con él la actividad neuronal, logrando además mejorar la capacidad de escucha y el aprendizaje del lenguaje.

Desde el vientre, esta interacción con la música es ampliamente documentada y recomendada. Este es el primer momento en que el niño establece contacto con el exterior y se relaciona con lo que le espera al momento de nacer, como la voz de su madre, su familia y podrá reconocer sonidos que permitan su relajación dentro de este mundo de nuevas sensaciones.

El segundo momento importante se da en los primeros meses de vida, donde la música será la herramienta que le permita el desarrollo de nuevas estructuras a nivel cerebral, así como la mejora de su vocabulario. Además, se convierte en un medio eficaz de conexión y comunicación, una forma lúdica de aprender y relacionarse con su entorno.

La música y el aprendizaje (Pexels)

Ventajas de la estructura musical en el aprendizaje

La música presenta cuatro aspectos claves, que desarrollan diferentes competencias:

Ritmo : facilita la entonación y el énfasis correcto al momento de expresar sus ideas.

: facilita la entonación y el énfasis correcto al momento de expresar sus ideas. Repetición : los coros de una melodía desarrollan y fortalecen la capacidad de memoria.

: los coros de una melodía desarrollan y fortalecen la capacidad de memoria. Secuencia : facilita la asimilación de relaciones lógicas, que luego pueden ser aplicadas a múltiples conocimientos.

: facilita la asimilación de relaciones lógicas, que luego pueden ser aplicadas a múltiples conocimientos. Relato: aprender las letras de canciones facilitan el desarrollo del habla, amplían su vocabulario y la imaginación en la creación de historias.

Se puede utilizar todo tipo de música, desde canciones infantiles hasta música previamente escogida de grandes autores, lo importante es discernir qué tipo de influencia queremos causar en nuestros hijos. Esta diversidad de material auditivo, incluso, puede ayudar a la identificación de tonos al momento de aprender un lenguaje, lo cual aplica en el caso del aprendizaje de idiomas, facilitando el proceso de adquirir y conocer una nueva lengua.