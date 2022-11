Mundial Qatar 2022: El gol más bonito y un récord marcaron la jornada de este jueves

Suiza vs. Camerún

Un gol de Breel Embolo al inicio de la segunda parte dio la primera victoria en el Mundial de Qatar 2022 a Suiza frente a Camerún, en el Grupo G del torneo que completan Brasil y Serbia.Embolo, delantero centro del Mónaco y de origen camerunés, batió a Andre Onana tras recibir un pase desde la derecha de Xherdan Shaqiri.

Uruguay vs. Corea del Sur

Uruguay no pudo pasar del 0-0 en su estreno en Qatar 2022 contra Corea del Sur, en un partido correspondiente al Grupo H y en el que los de Diego Alonso no pudieron imponer su fútbol ante un conjunto asiático que mostró buena imagen e incluso hizo más méritos para llevarse los tres puntos.Sin embargo, no transformó en peligro real sus llegadas y fue Uruguay la que contó con dos balones a los palos: un cabezazo de Diego Godín en el minuto 44 y un disparo desde fuera del área de Fede Valverde en el 88.

Portugal vs. Ghana

Portugal logró un trabajado triunfo (3-2) frente a Ghana en su estreno en el Mundial de Qatar, en el que Cristiano Ronaldo logró su octavo gol mundialista y se convirtió en el primer futbolista en marcar en cinco ediciones de esa competición.Los lusos, que dominaron el partido pero no crearon demasiadas ocasiones, aprovecharon un bajón de los africanos tras recibir el primer gol, un penalti cometido contra Ronaldo que él mismo se encargó de anotar en el minuto 65.

Tras el empate de Andre Ayew en el 73, llegó el mejor momento de Portugal, que marcó por mediación de Joao Felix y Rafael Leao, que acababa de entrar en el terreno de juego.Osman Bukari redujo diferencias cuando quedaba un minuto para el final del tiempo reglamentario y desperdició una buena ocasión de igualar en el añadido.

Brasil vs. Serbia

En el Lusail Stadium de la capital catarí. La grada estaba a reventar de brasileños y Richarlison se emocionó. No en una primera parte al trantán, sino en unos segundos 45 minutos que demostraron que Brasil tiene delantero, una figura que le faltó, por ejemplo, en el 82, y que dejó mucho que desear hace ocho años en casa y hace cuatro en Rusia.

Richarlison demostró, además, que puede aceptar ambos papeles, el de mago y el de picador. El primer tanto, de pillo, de estar en el rebote, va en contra de las creencias brasileñas, pero era necesario para desbaratar a Serbia. El segundo fue un regalo, un balón caído del exterior de Vinícius que Richarlison, en lugar de bajarlo a la tierra, lo elevó al cielo, para enterrarlo en la red serbia con una chilena.

Uno de los goles del Mundial hasta la fecha y una imagen que contrasta con las lágrimas que derramó Richarlison hace poco más de un mes, cuando por su cabeza rondaba la posibilidad de no viajar a Catar. En lugar de verlo por televisión, maldiciendo su mala suerte, Richarlison celebró su primera experiencia mundialista con el ‘MVP’.