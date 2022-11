Ecuador vs Países Bajos: Horarios y dónde ver a la Tri

Ecuador empezó el sueño mundialista con una victoria ante Qatar, imponiéndose 2 a o con goles de Enner Valencia. Y es el primer equipo en la historia, que vence al anfitrión en una inauguración de un mundial.

Este viernes a las 11:00 de la mañana, el conjunto de Gustavo Alfaro se enfrentará al equipo de Louis Van Gaal por la segunda jornada de la Copa Mundial de Qatar, en el estadio Internacional Jalifa.

El conjunto ecuatoriano se encuentra segundo en la tabla de posiciones, por debajo de Países Bajos, donde ambas selecciones comparten las mismas estadísticas.

El juez del encuentro será el argelino, Mustapha Ghorbal; quien estará acompañado por sus asistentes: Mokrane Gouarari y Abdelkah Etchiali, y el cuarto juez será el hondureño, Said Martínez. Por otro lado, se conoce también a los miembros del VAR, donde estará a cargo el australiano, Shaun Evans y su acompañante será el marroquí, Redouane Jiyed. Sin embargo, quien se encargará de señalar los fuera de juegos, más conocido como offside, será el australiano Ashley Beecham y el singapurense Muhammad Bin Jahari, según ESPN.

Para los aficionados de la Tri, no se pueden perder los canales donde podrán ver el encuentro, donde se transmitirá el partido entre Ecuador vs Países Bajos:

Por otro lado, el entrenador holandés, Louis Van Gaal, expresó que el seleccionado ecuatoriano será un rival que le dará más problemas que Senegal.

No obstante, Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, dijo que se debe jugar como cuando se juega contra una selección grande, hay que estar fuerte en todo sentido: físico, emocional y táctico.

Holanda no es Argentina o Brasil, pero es un equipo de esa jerarquía. Si no defiendes y atacas con la misma intensidad, si no les haces correr hacia atrás, vas a tener problemas. Tenemos que ser duros para defender, pero crearles problemas cuando tengamos la opción

— Gustavo Alfaro