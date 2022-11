Galíndez consideró que ante Países Bajos la clave será la posesión del balón

Qatar vs Ecuador Hernan Galíndez (Friedemann Vogel/EFE)

El portero de Ecuador Hernán Galíndez afirmó que en el partido que el próximo viernes disputarán contra Países Bajos en el Mundial de Qatar “la clave estará en la posesión del balón”.

”La clave pasa por entender que vamos a enfrentarnos a una selección histórica en los Mundiales, con una plantilla con grandes jugadores en los mejores equipos del mundo y que ganó el primer partido”, dijo el meta del Aucas.

Agregó que será importante “la posesión del balón” porque cuando lo tiene Ecuador “se siente cómodo”. ”Es nuestro juego. Sabemos también explotar el contragolpe, con centrocampistas que tienen buen pie”, indicó.

Galíndez destacó que la victoria en el partido inaugural les da “mucha tranquilidad” y destacó la forma en la que lo consiguió el equipo. ”El partido contra Catar fue durísimo por lo deportivo y emocional. Hemos podido sacarnos mucho peso por ese duelo”, comentó.

Qatar vs Ecuador Hernan Galíndez (Noushad Thekkayil/EFE)

Pese a ello, aseguró que no dan por lograda la clasificación para octavos. ”No hacemos matemáticas. Tenemos que entrenar y jugar el viernes contra Países Bajos y buscar un resultado positivo. No dependemos de nadie, solo de nosotros mismos. Pero no podemos estar especulando si nos sirve uno u otro resultado”, indicó.

La victoria les da “confianza” pero el meta indicó que saben que frente a la selección dirigida por Louis van Gaal, que derrotó este lunes a Senegal, no lo tendrán fácil.

”Tienen muchísimas fortalezas, empezando por la plantilla. pero nosotros también tenemos cosas positivas y formas de hacer daño. Nos enfocamos en el rival, pero también en nosotros mismos. Habrá que estar tan concentrados como en el partido anterior, pero creemos que estaremos a la altura”, señaló.

Tras haber superado el reto del partido inaugural, Galíndez indicó que ahora saben mejor su estado de forma y también el que tiene Países Bajos. ”Eso no quiere decir que haremos lo mismo, pero tener algo más de información puede ser beneficioso”, dijo.

”Nos quitamos el peso de tener de debutar, de jugar el primer Mundial muchos de nosotros. Contra Países Bajos, no va a ser un partido en el que no hagamos algo que venimos haciendo. Una de las virtudes de este grupo es la confianza que va ganando desde hace dos años. Nos vamos a medir a rivales buenos, pero podemos hacer cosas”, dijo. EFE