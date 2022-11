Enner Valencia: del odio al amor solo hubo dos goles

Los partidos previos de Ecuador mostraban una falencia en la delantera de la Tricolor y muchos se preguntaban qué tendría que hacer el técnico Gustavo Alfaro para darnos ese gol en el Mundial. Pese a la críticas y comentarios el DT no le quitó la confianza a Enner Valencia y no se equivocó. Lo mantuvo en la cancha y se convirtió en su punta de lanza de la Tricolor. No fue el Enner que conocíamos y salió con la pólvora prendida.

Muy certero, con clase y prendido, anotó el primer gol del Mundial de Qatar. Fue anulado injustamente a nuestro parecer, pero esto no lo doblegó. Porque poco después anotó el gol que oficialmente abrió el marcador y ni el VAR lo detuvo. Y eso no cerraría su gran actuación, porque en el minuto 30 puso la segunda con un cabezazo de mucha clase al ángulo inferior, como lo hacen los grandes, esos que siempre están en los mundiales, sellando su estampa como la figura del partido, respondiendo a sus compañeros que confiaban en él para marcar los goles y llevarlos a la victoria.

Así como las grandes figuras también recibió duro castigo, lo plancharon en el suelo para tratar de amansar a esta fiera prendida en el campo de juego. Pasamos un fuerte susto cuando un golpe en la rodilla lo dejó tirado en la cancha por varios minutos y dudábamos su salida en la segunda etapa, pero ahí estuvo, comandando al equipo y mostrando a todos su fuerza y convencido en brillar en esta Copa del Mundo.

Gracias Enner por “darnos en la boca un duro chirlazo” y ahora toda la energía de Ecuador está contigo. Que venga el resto de rivales, que hoy estamos más convencidos que podemos luchar ante los otros grandes de la Copa. — Christian Llerena, Editor

¡Enner la Gran figura del Ecuador ante Qatar!!!