Super AKÍ Cangahua abre sus puertas este 11 de noviembre

Comprometidos con el país y su desarrollo, este viernes 11 de noviembre, se inaugura Super Akí Cangahua, ubicado, en la Calle San Francisco de Rumiurco N76A LT-26 y Luis Tuqueres, en la provincia de Pichincha.

Con la calidad y el servicio que nos caracteriza, Super Akí Cangahua cuenta con una extensión de 1632.47 m2 de área de venta, 13 cajas, incluyendo cajas express y preferencial para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad, así como seguridad privada y servicio de parqueadero. Su horario de atención actual es de lunes a sábados de 09h30 a 20h30, y domingos y feriados de 09h30 hasta las 19h30.

Super Akí Cangahua ofrece más de 24.074 ítems, que incluyen: abarrotes, frutas, legumbres, carnes, pollos, mariscos, huevos, lácteos, artículos de higiene y belleza, escolares, juguetes, artículos de hogar, automotriz, audio y video, así como productos marca propia, Akí y La Original.

Dentro de los servicios que oferta Super Akí se encuentran: la telefonía móvil marca propia, AkíMOVIL, la que permite acumular el 10% en AkíRecargas por la compra de productos marca Akí y si es cliente con forma de pago recurrente recibe el 15%; asimismo cuenta con combos prepago desde US$ 0,99.

Además, ofrece una completa oferta de seguros como: Akí Seguro en US$ 3,99; Akí Seguro Médico Individual en US$ 3,99; Akí Seguro Médico Familiar en US$ 9,99; Akí Seguro Garantía Total en el 15% del valor del producto asegurado y Akí Seguro Rueda Seguro en US$ 7,00 por llanta.

Y pone a su disposición diferentes formas de pago: efectivo, tarjeta de débito, crédito empresarial, pago con tarjeta de crédito sin recargo, diferidos a 3 meses sin intereses en productos de Supermercado y hasta 12 meses sin intereses en productos de mercancías generales como electrodomésticos, audio y video, computación, ferretería, automotriz, juguetes, hogar. También, ofrece una forma de pago adicional con CrediAkí que cuenta con su respectivo seguro de desgravamen y diferidos de hasta 30 meses plazo en productos de mercancías generales.

Y ahora sus clientes podrán obtener un nuevo beneficio, que busca reconocerlos a través del programa de fidelización AkíClub, donde sus compras también acumulan puntos para obtener exclusivos beneficios como cuentas gratis, bonos AkíClub, lavado de auto, canjear AkíRecargas, recibir el doble de puntos en cumpleaños y días especiales, y otros beneficios más.

Super Akí Cangahua cuenta con un equipo de 28 colaboradores. Son (96) locales de formato AKÍ a nivel nacional, Akí (46), Gran Akí (21) y Súper Akí (25) y Akí Vecino (4), que generan más de 2.400 puestos de trabajo directo. Para Corporación Favorita, el talento humano es una prioridad. En la zona Quito contamos con un equipo de más de 644 colaboradores.