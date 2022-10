Celebra el Día de la Pasta con Santorino, el verdadero sabor italiano

Santorino es una pasta de auténtica tradición italiana. Elaborada con 100% trigo durum, de alta calidad, con receta italiana, es altamente valorada por el consumidor.

La versatilidad de Pasta Santorino la destaca en momentos especiales con familia y amigos por su textura y sabor apetitoso. En pastas: fusilli (tornillo), coditos, macarrón (penne rigati) y corbatines; y en pastas largas: fetuccini, spaguetti, cabello de ángel, tallarines y lasaña precocida.

Pasta Santorino cumple el mismo proceso de producción que la pasta italiana. Presenta un brillo particular desde la percha hasta el plato, no se pega y no se hace compacta una vez cocida. El sabor y el performance de Santorino es superior.

¿Por qué nos gusta tanto?

La pasta es, sin duda, uno de los alimentos más fáciles de preparar y con mayor potencial en sabor y textura a la hora de preparar una comida. Gusta a niños y adultos y combina con casi cualquier tipo de alimento.

Pasta Santorino (Cortesía)

El origen de la pasta

Muchas culturas se adjudican el origen de la pasta como suyo, y es que un alimento tan delicioso y versátil no puede tener un solo inicio. Chinos, árabes y griegos, de una u otra manera, se enamoraron de esta delicia, extendiendo su consumo por el mundo.

La teoría más aplaudida es la adjudicada a Marco Polo en el siglo XIII, quién habría introducido esta maravilla culinaria a Italia. Es ahí donde este platillo, considerado en un principio como exclusivo de altas esferas, se popularizó en Nápoles. Allí, la pasta se convirtió en un plato importante, incluso en la base de la alimentación de los ciudadanos.

Tanto éxito tuvo la pasta que su consumo se ha extendido a todo el mundo, cautivando a todos los paladares que buscan sabor y originalidad en cada platillo.

Niños, jóvenes y adultos disfrutan de los distintos platos que la pasta ofrece. Combina con todo tipo de alimentos, por lo que la convierte en una excelente opción de nutrición y de unión familiar alrededor de la mesa.

¡Nadie se resiste a una buena pasta!