Mitos sobre la anestesia: ¿qué tan seguro es?

La anestesia es un tratamiento médico que permite no sentir dolor ni estar consciente mientras se realiza una intervención diagnóstica o terapéutica; por ejemplo, durante una endoscopía o una biopsia, de tal manera que el procedimiento no sea incómodo y no recuerde el mismo; de igual manera, cuando se necesita realizar una intervención quirúrgica para extraer el apéndice, vesícula o resolver fracturas.Para conocer más del tema, conversamos con el Dr. Edgar Paredes, Anestesiólogo del Hospital Metropolitano.

1. Su mejor amigo antes, durante y después

La tarea del anestesiólogo es asistir al paciente en las funciones que se pierden cuando

estamos bajo los efectos de los medicamentos anestésicos. “El especialista es quien permanece junto al paciente desde el período pre anestésico, durante la cirugía, y lo acompaña hasta que despierta en recuperación”, indica Paredes.

El cuidado del anestesiólogo empieza con una evaluación previa al proceso quirúrgico o terapéutico. “Éste es un momento muy importante previo a la intervención, pues el paciente suele estar nervioso o tenso. Por este motivo tenemos un diálogo 24 a 72 horas antes para conocerlo y a su vez enterarnos de su historial médico y explicarle el procedimiento y el tipo de anestesia a aplicar. Por ejemplo, una epidural para dar a luz, o anestesia general en caso de otra cirugía.

Luego, durante el periodo anestésico o la cirugía, el anestesiólogo aplica sus conocimientos para monitorear las funciones corporales. Después de la cirugía, el especialista se encarga de que no exista dolor, nausea o vómito en el post operatorio.

2. ¿Miedo a la anestesia?

Paredes indica que este sentimiento puede explicarse por el miedo a lo desconocido porque normalmente no estamos familiarizados con un quirófano, tenemos temor a perder la consciencia, y a no saber qué va nos pasar. Afortunadamente, explica, la anestesia es una de las intervenciones más seguras actualmente. El riesgo de muerte por causa directa de la anestesia es de 1 entre 300 a 500 mil anestesias dadas. Es muy raro, siempre y cuando se sigan todos los lineamientos y protocolos existentes.

3. ¿Puedo despertar durante la cirugía?

Es un miedo recurrente para los pacientes, pero afortunadamente es muy poco frecuente , debido al monitoreo continuo de la actividad cerebral durante el procedimiento, así como la administración de estadística mundial indica que la probabilidad de recuerdos durante una cirugía es menor, 1 por millón.

4. ¿Puedo quedar paralítico?

Es uno de los miedos de la anestesia raquídea, pero la probabilidad es extremadamente rara en la actualidad.

5. ¿Puede aplicar anestesia cualquier médico?

El anestesiólogo es un médico, certificado, adecuadamente entrenado, con credenciales válidas. La anestesia no la puede aplicar cualquier persona. Recuerda que el anestesiólogo es tu mejor amigo, ya que te protege y regula todas tus funciones vitales durante la cirugía.