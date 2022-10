Supermaxi El Jardín reabre sus puertas este 07 de octubre

Comprometidos con el país y su desarrollo, este viernes 07 de octubre, Supermaxi El Jardín reabre sus puertas con un ambiente renovado, ubicado en Av. República y Av. Amazonas C.C. Mall El Jardín, en la provincia del Pichincha, ciudad de Quito.

Con la calidad y el servicio que nos caracteriza, Supermaxi El Jardín cuenta con una extensión de 3209,97 m2 de área de venta, 16 cajas, incluyendo cajas express y preferencial para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad, así como seguridad privada y servicio de parqueadero del centro comercial. Su horario de atención es de lunes a sábados de 10h00 a 20h30, y domingos y feriados de 10h00 hasta las 19h30.

En la construcción del local se ha incorporado estrategias de relación con el entorno, diseño y sistemas eficientes que permitan lograr la mayor eficiencia energética, menor consumo de agua, menor impacto en el entorno y mejores condiciones de confort para sus usuarios. Asimismo, existe un Punto GIRA, donde los clientes y la comunidad pueden depositar 10 tipos de residuos reciclables, que son procesados y gestionados por GIRA, la filial de Corporación Favorita.

Supermaxi El Jardín forma parte de una red de 46 locales ubicados a nivel nacional, los mismos que generan más de 2.900 plazas de trabajo directo.

Para Corporación Favorita, el talento humano es una prioridad. Supermaxi El Jardín cuenta con un equipo de 116 colaboradores. En la zona Quito contamos con un equipo de más de 1.368 colaboradores.

MÁS SOBRE SUPERMAXI

Supermaxi ofrece más de 45 mil ítems, que incluyen: abarrotes, frutas, legumbres, carnes, pollos, mariscos, huevos, lácteos, artículos de higiene y belleza. Así como una amplia oferta de productos marca propia, Supermaxi y La Original, a precios justos y competitivos.

Dentro de la oferta de servicios se encuentran también la telefonía móvil marca propia, MAXIplus, la que permite acumular el 10% en MaxiRecargas por la compra de productos marca Supermaxi y si es cliente con forma de pago recurrente recibe el 15%; asimismo cuenta con combos desde US$ 1. Además, ofrece una completa oferta de seguros, con Maxi Seguros Médico Familiar en US$ 20,99, Maxi Seguros Médico Individual en US$ 9,99 y Maxi Seguros Compras en US$ 5,99.

Para garantizar una excelente experiencia de compra, pone a su disposición diferentes formas de pago: efectivo, tarjeta de débito, crédito empresarial, pago con tarjeta de crédito sin recargo, diferidos a 3 meses sin intereses en todo el almacén y diferidos a 3 y 6 meses sin intereses en productos de perfumería.

Supermaxi es la cadena de supermercados más grande, completa y de mayor cobertura del Ecuador. Tiene la visión de ser la cadena más eficiente de la región y ofrecer la mejor calidad y experiencia al público, brindando el placer de comprar.