Sustainable Challenge Latam 2022 generó alianzas y compromisos para alcanzar el desarrollo sostenible

La segunda edición de SUSTAINABLE CHALLENGE LATAM 2022, foro internacional de sostenibilidad, organizado por la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y Banco Pichincha se llevó a cabo en Quito, en el Centro de Convenciones Bicentenario, con ponentes y empresarios de Alemania, Holanda, Inglaterra, Suiza, Brasil, México y otros países de Latinoamérica, con la finalidad de trazar la hoja de ruta hacia la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

El SUSTAINABLE CHALLENGE LATAM 2022 contó con el apoyo y participación de organismos internacionales como BVRio, Banco de Desarrollo de América Latina CAF, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños (as) Productores (as) y Trabajadores (as) de Comercio Justo CLAC Fairtrade, México2, Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO; el Programa Mundial de Alimentos (PMA); South Pole y UN Climate Change Global Innovation Hub. Además, de gremios de la región como la Asociación Nacional de Industriales - de Colombia (ANDI), Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú (CONFIEP).

José María Ponce, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), aseguró que desde el gremio se siguen promoviendo y fomentando buenas prácticas en torno a la economía circular, producción y consumo sostenible con propuestas reales, medibles y replicables. “Esta fue una excelente oportunidad para que los países de la región conozcan lo que estamos haciendo en Ecuador a favor de la sostenibilidad”. Asimismo, Santiago Bayas, gerente general de Banco Pichincha, añadió que este espacio contribuyó al diálogo y conocimiento de cómo las empresas e industrias del Ecuador y la región están aplicando prácticas sostenibles en todas las cadenas productivas y en sus servicios.

Durante el primer día de Foro, el eje temático fue el cambio climático y agricultura sostenible. Matilde Mordt, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, dice que es urgente la implementación de acciones de sostenibilidad y acciones climáticas. “Nuestro planeta ha sobrepasado los límites planetarios, lo que pone en riesgo la existencia de la humanidad. De 9 límites planetarios, hemos sobrepasado 5″. Además, indica que es fundamental el rol del sector privado en: producción más sostenible, es la clave para la descarbonización de la economía, para impulsar el trabajo verde y catalizador de iniciativas de mitigación y adaptación. Cynthia Rodríguez, directora de Sostenibilidad de la Cámara de Industrias y Producción, en el Panel I: Impulsando la Acción Climática en las empresas de Latinoamérica, aseguró que una de las vías para lograr menos emisiones es a través de la economía circular, que reduce el uso de recursos, generación de residuos y huella de carbono. Por otra parte, Carlos Morochz, gerente experto de productos de Metropolitan Touring, afirmó que el 8% de las emisiones de gas están relacionadas a viajes y a turismo. Además, añadió que falta educación sobre sostenibilidad. “Solo con la descarbonización empresarial lograremos resultados a corto y mediano plazo”.

Javier Aliaga, director del Centro Global de Excelencia en Clima y Ambiente del sistema Fairtrade, destacó la importancia de promover los marcos de comercio justo, donde los productores cubran sus costos de producción y tengan condiciones de vida. “Dentro de este marco hay aspectos de consciencia porque no hay justicia social sin comercio justo y cuidado del ambiente”. Apoyan a 1.300 organizaciones de productores de diferentes rubros a nivel de Latinoamérica con tecnología, investigación, herramientas de financiamiento climático y sobre todo elevan la voz de los productores.

A su vez, Santiago Ángel, director de Comunicaciones, Relaciones de Gobierno y Responsabilidad Corporativa de General Motors, explicó que no es suficiente tener un modelo, hay que tener variedad para que surja la transición ecológica. La competencia por llegar a cero residuos es una fuerte motivación. Asimismo, Camila Hernández, gerente de Sostenibilidad de Nestlé, explicó que en Ecuador hay más de 20.000 familias que se dedican al reciclaje, de las cuales el 70% son mujeres, cabezas de hogar o líderes comunitarias. “Ellos son nuestros aliados estratégicos en nuestro objetivo de promover prácticas sostenibles y economía circular”, explicó.