Actividad física, la clave para la salud de nuestro corazón

Aunque es alentador que cada vez más la salud es una prioridad para los ecuatorianos, según el Dr. Juan Carlos Gaibor, Cardiólogo del Hospital Metropolitano, las enfermedades cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular, son la principal causa de mortalidad en el país.

Gaibor indica que, según las estadísticas, se registra una disminución en el consumo de tabaco y se controla de mejor manera la presión arterial, pero existen factores de riesgo que aún preocupan como la obesidad asociada al sedentarismo. Según datos del INEC, los niños y jóvenes presentan una mediana de 180 minutos al día de comportamiento sedentario; mientras que 1,7 millones de adultos, entre 18-69 años, realizan actividad física insuficiente.

Ante esto, Gaibor explica que una persona obesa tiende a desarrollar diabetes, precursor de varias enfermedades como la arterioesclerosis, que forma placas de colesterol en las arterias del corazón y a futuro pueden generar un infarto y afectar otros órganos.

El experto señala que si bien las campañas de prevención han sido buenas y se están corrigiendo factores de riesgo, es importante que no solo se enfoquen en la hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, disminución del consumo del tabaco o antecedentes familiares, sino también se tome en cuenta a otros factores como la importancia de mantener una correcta higiene bucal, evitar la polución ambiental y el control de enfermedades inflamatorias. “Hemos visto que se presentan síntomas cardiovasculares después de la infección por Covid, y aumentan hasta un año el riesgo de complicaciones”, indica el galeno.

Gaibor hace énfasis en que debemos llevar un estilo de vida saludable. Además, recomienda realizar un mínimo de 150 minutos de actividad física leve- moderada, o mínimo 75 minutos de actividad deportiva (intensa).

“Entre más deporte hagamos, prevenimos el desgaste que tenemos con la edad y fortalecemos los músculos”, señala. Aclara que en la población en general (personas que no tengan alguna enfermedad no controlada), no es necesario estudios médicos antes de iniciar la actividad física, siempre y cuando la práctica del deporte sea acorde a las capacidades físicas de cada persona y se realice de forma progresiva.

El no hacer actividad física de forma regular durante toda la semana y realizar un esfuerzo explosivo únicamente el fin de semana, se asocia a un incremento de infartos.