La verdad sobre la nicotina: ¿es la causa principal de las enfermedades relacionadas al tabaquismo?

La nicotina es un componente que se da naturalmente en el tabaco y en otras plantas en pequeñas cantidades. Normalmente está presente en productos como cigarrillos, picadura fina de tabaco para enrollar a mano, tabaco de pipa, tabaco de masticar o productos de tabaco libres de humo.

La nicotina usada en cigarrillos electrónicos y en terapias de reemplazo de nicotina (NRT por sus siglas en inglés), tales como parches de nicotina e inhaladores, puede provenir de las plantas de tabaco o ser de origen sintético. Esta sustancia, aunque es adictiva y no está libre de riesgos, no es la verdadera causa de las enfermedades relacionadas al tabaquismo.

Expertos y autoridades sanitarias como la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) han establecido que son los miles de sustancias químicas que contienen el humo del tabaco las que hacen que su consumo sea perjudicial, no la nicotina. Algunas de estas sustancias químicas, causan daños en los pulmones[1].

Estos compuestos químicos que se generan en el proceso de combustión del tabaco son la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Institutos como el Public Health England (PHE) ven “el potencial de los productos que contienen nicotina sin combustión como alternativas para fumar”[2]. Esta entidad también sostiene que: “hay muchos malentendidos públicos sobre la nicotina (menos del 10% de los adultos comprenden que la mayoría de los daños a la salud derivados del tabaquismo no son causados por la nicotina)”[3].

Investigaciones sobre la nicotina (Pexels)

Lo que realmente hace la nicotina

La nicotina es una sustancia adictiva y no está exenta de riesgos. En pequeñas dosis produce euforia, disminución del apetito, etc, lo que la convierte en una de las razones por la que la gente elige fumar. Pese a que la mejor decisión es que el fumador deje el cigarrillo, muchos continúan con el hábito[4].

Ante esta realidad, la tecnología ha logrado desarrollar alternativas que eliminan el proceso de combustión, como los cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado, para que aquellos adultos que continúan fumando reduzcan los riesgos que el cigarrillo representa para su salud. Estos productos no generan humo, sino un aerosol o vapor el cual presenta una reducción significativa en los niveles promedio de sustancias químicas dañinas liberadas en comparación con el humo del cigarrillo[5].

Cabe recalcar que, aunque no es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, la nicotina no es libre de riesgo ya que por ejemplo puede aumentar el ritmo cardiaco y la presión arterial de una persona.

Incluso, es de amplio conocimiento que menores de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con problemas de corazón, presión arterial alta severa o diabetes, no deben usar tabaco o productos que contengan nicotina[6].

La nicotina es una sustancia adictiva y no está exenta de riesgos (Pexels)

Nicotina en productos de riesgo reducido

Un número creciente de expertos en salud pública reconocen el papel que la nicotina puede jugar en las políticas de reducción de daño del tabaco. Así lo explican en una carta al Director General de la OMS (Organización Mundial de la Salud), 53 prominentes expertos en salud pública y líderes científicos de más de 18 países:

“Ahora hay rápidos desarrollos en los productos a base de nicotina que pueden sustituir efectivamente a los cigarrillos, pero con muy pocos riesgos, como: cigarrillos electrónicos y otros productos de vapor, el tabaco de mascar, sin humo y bajo en nitrosamina, así como otros productos de nicotina o tabaco no combustibles de bajo riesgo que pueden volverse alternativas viables a fumar en el futuro”[7].

Sin embargo, es evidente que la mejor decisión que puede tomar un fumador es dejar de hacerlo. En caso de no abandonar el hábito, optar por alternativas que disminuyan la emisión de compuestos químicos fruto de la quema del tabaco que produce un cigarrillo normal, pueden ser una opción de menor riesgo.

Entre Itabsa y Metro Ecuador existen acuerdos comerciales a efectos de publicar este artículo.

