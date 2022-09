‘Luzca bien, siéntase mejor’, un taller donde mujeres diagnosticadas con cáncer recibieron una clase maestra de automaquillaje

Silvia Pazmiño, padece cáncer de mama y junto con otras 14 mujeres fueron parte del Taller “Luzca bien, Siéntase Mejor”, que tiene como fin el que las participantes aprendan a auto maquillarse para disimular los efectos que producen ciertos tratamientos. Con esto, se busca el mejoramiento de la autoestima, que muchas veces se ve impactada por el aparecimiento de estos efectos, entre ellos, la caída del cabello, de las cejas, de pestañas, manchas en la piel, entre otros.

Silvia fue la modelo escogida entre las asistentes para demostrar en la práctica las técnicas que la maquillista profesional, Andrea Ruperti, compartió con las participantes, disfrutando, además, de buenos y divertidos momentos con el grupo. “Luego de muchos años me vuelvo a maquillar, me había olvidado de lo linda que soy, ahora pienso maquillarme siempre”, comenta Silvia con una risa tímida, pero repleta de alegría, por el cambio percibido.

La iniciativa “Luzca bien, Siéntase Mejor”, es un programa internacional que se lleva a cabo, gracias a las empresas de la industria cosmética. En Ecuador, el programa es liderado por Procosméticos, con el apoyo de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa (AEVD) y desde el 2011, año que empezó en el país, se calcula que más de 6.500 personas que han padecido algún tipo de cáncer han sido parte de esta iniciativa, de las cuales el 80 % son mujeres, señala María Fernanda León, directora Ejecutiva de la Asociación. “Los daños físicos que dejan los tratamientos con radio y quimioterapia son el oscurecimiento de la piel, manchas en el rostro, la caída de las cejas, pestañas y cabello, esto definitivamente afecta la autoestima de las mujeres que muchas veces se traduce en depresión”, comenta Maria Fernanda.

Al comienzo del taller, la empresa de belleza Avon, miembro de la AEVD y de Procosméticos, obsequió un kit de productos, con el fin de que las participantes puedan seguir paso a paso, el desarrollo del curso. Andrea explicó sobre las principales técnicas del automaquillaje, el uso de cada producto y accesorios (brochas) necesarios para lograr un acabado perfecto, el cómo reconocer la simetría y la forma de la cara, el saber cubrir manchas con el uso de correctores y cómo resaltar la mirada o destacar algún rasgo físico específico del rostro. Estos fueron algunos de los conocimientos y técnicas que se compartieron.

Paralelamente, durante el taller, las participantes dialogan con sus pares y descubren que otras están pasando por la misma situación, logrando empatía y contagiándose de la energía que aportan, quienes llegan con buen ánimo y optimismo al taller.

María Augusta Valdiviezo, otra de las participantes del taller, reflejaba luego de éste, su energía positiva y una apariencia reluciente. Al igual que muchas de sus compañeras se había olvidado lo linda que es y se sorprendió al verse en el espejo, por lo que no paraba de sonreír y no solo por el cambio en su aspecto físico, sino también por la posibilidad de compartir ese momento con otras mujeres que estaban viviendo lo mismo y con la mejor de las actitudes. “El estar juntas en un mismo espacio, el saber que quizás la persona que está junto a ti está pasando por un momento difícil igual que tú, te impulsa a no dejarte caer y hoy fue el caso. Conocí a una mujer que, cuando le dijo a su marido que tenía cáncer de mama, éste la abandonó, lo que me invitó a valorar aún más el apoyo que tengo de mi familia”, dijo.

Es reconfortante saber que este tipo de iniciativas vengan del sector privado y de asociaciones, como la AEVD y Procosméticos. La responsabilidad social de las empresas se ve materializada en este tipo de acciones. Alejandra Sánchez de Avon Ecuador, manifiesta que la lucha contra el cáncer de mama es una de las causas que defiende la Empresa. “Desde Avon promovemos el bienestar integral de las mujeres por medio de 3 causas: la igualdad de género, la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la lucha contra el cáncer de mama. Por eso para nosotros ser parte de este taller refuerza nuestro compromiso que tenemos con las mujeres del país”, mencionó Alejandra.

Mujeres entre los 20 a 60 años diagnosticadas con cáncer, de ciudades como Quito, Loja, Sangolquí y Machachi fueron las protagonistas en este taller de 2 horas, que terminó con una sesión de fotos, muchas risas y el compromiso por parte de las empresas, de seguir apoyando programas tan cercanos a la realidad y corazón humanos, como lo es “Luzca Bien, Siéntase Mejor”, del cual AVON es parte en varios países en los cuales opera.