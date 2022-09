Llega a Ecuador AUTOS OK, una alternativa rápida, transparente y segura para la compra y venta de autos usados

Lanzamiento AUTOS OK Paúl Chávez, Gerente Comercial de Casabaca; Mariuxi Pérez, Gerente de Autos OK; Marta Patricia Vaca, Gerente de Exonerados de Casabaca; y Santiago Vivanco, Director de Estrategia y Negocios de Casabaca. (Cortesía)

El mercado nacional de autos usados cuenta con una nueva alternativa, ágil, segura y transparente, para la compra y venta de unidades. Se trata de AUTOS OK, una empresa enfocada en la comercialización de todo tipo de vehículos, incluso aquellos aquellos que superan diez años o doscientos mil kilómetros.

La principal ventaja de AUTOS OK es la seguridad y transparencia de la oferta, pues los vehículos son cuidadosamente inspeccionados por expertos técnicos y legales para que no presenten alteraciones en el kilometraje, no hayan sufrido daños estructurales o inundaciones, ni tampoco que tengan irregularidades de orden legal.

Los vehículos de AUTOS OK se encuentran por tanto en buen estado y son legalmente vigentes para la tranquilidad de sus clientes. Además, no todos los precios son fijos, pues están sujetos a la realidad de las unidades, lo que hace más interesantes las transacciones.

Otra ventaja de AUTOS OK reside en la eficiencia de los procesos de compra y venta de las unidades, así como la agilidad en los tiempos de respuesta, que mejora considerablemente la experiencia del cliente en este tipo de operaciones comerciales.

AUTOS OK cuenta con un cómodo y moderno punto de exhibición, ubicado en la Av. Eloy Alfaro y República (Quito). En él existen actualmente más de un centenar de vehículos en oferta. También se puede encontrar todo su stock en el showroom virtual: https://autosok.com.ec