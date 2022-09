“Invitación al infierno”: el terror contado desde una perspectiva femenina

“Invitación al infierno” es una película de terror, una historia que podría ser alegre pero que da un giro inesperado que logra enganchar al espectador.

La historia inicia cuando Evie pierde a su madre, y así, a la última persona de la familia que ella conoce. Pero, luego de hacerse un test de ADN, descubre a un primo lejano del que nunca supo de su existencia.

Al ser invitada por su recién encontrada nueva familia a una fastuosa boda en la campiña inglesa, se verá pronto seducida por el sexy aristócrata anfitrión, quien la envolverá en una pesadilla de supervivencia al destapar los retorcidos secretos en la historia de su familia y las inconfesables intenciones que se esconden detrás de su pecaminosa generosidad.

El placer de tu compañía...

Para la directora de “Invitación al infierno”, Jessica M. Thompson, la oportunidad de trabajar en el género de terror era irresistible. “Crecí con el horror, con los thrillers. Son sagrados para mí”, dice. “Siempre quise hacer una película de terror contada desde una perspectiva femenina”.

De su lado, el productor Emile Gladstone acotó: “Mis películas de terror favoritas siempre han subvertido cosas que me parecieron alegres: Jaws subvirtió la playa; Halloween subvirtió la paz y la calma de los suburbios; Viernes 13 campamento de verano subvertido. Siempre quise subvertir el romance, y específicamente las bodas, y lo estamos haciendo con Invitación al Infierno”.

“Realmente me identifico con Evie”, dice Thompson. “Cuando tenía 24 años, me mudé a la ciudad de Nueva York para convertirme en cineasta. No conocía una sola alma. Luché durante bastante tiempo: trabajar en trabajos de supervivencia, descubrir cómo prosperar en esta ciudad increíble, cómo luchar por lo que quieres, cómo no sentirte solo”.

Y esa es Evie: una artista de Nueva York y trabaja en modo supervivencia para sobrevivir. “Definitivamente me identifico con eso, y siento que si me hubieran dado esta oportunidad de hacer el viaje de mi vida, especialmente cuando no tenía el dinero, definitivamente habría aceptado esa invitación, al 100%. Por supuesto, las cosas salen mal. Pero a través de eso ella encuentra su fuerza y su convicción de carácter”, continúa Thompson.

Todo empezó con un test de ADN... Evie se hizo un test de ADN🧬 y encontró a sus parientes lejanos, pero algo siniestro le espera al otro lado💀 #InvitaciónAlInfierno En cines 22 de septiembre. Posted by Sony Pictures on Monday, September 5, 2022

El terror y la superviviencia

“Invitación al Infierno” se centra en Evie, una artista en apuros en Nueva York que acaba de perder a su madre por cáncer después de perder a su padre cuando era adolescente. Se siente más sola que nunca.

Tras hacerse una prueba de ADN, resulta que Evie es parte de una familia con mucho dinero y tradición, y la invitan a unirse a una próxima boda familiar. Poco sabe ella que en un giro repugnante de los acontecimientos, ella misma resultará ser la futura novia.

“Ella tiene el pretexto de que ha venido para una boda familiar y se reunirá con sus parientes perdidos hace mucho tiempo. Pero resulta que ella es la novia que la familia necesita. A través de su ADN, han descubierto que tiene el linaje adecuado para mantener a la familia en marcha: está atrapada por estos ricos locos”. — Nathalie Emmanuel, actriz que interpreta a Evie.

Nathalie Emmanuel, actriz que interpreta a Evie. (Cortesía)

Nathalie Emmanuel es la actriz que da vida a Evie. Apareció en el radar de muchos espectadores cuando llamó la atención como el memorable personaje Missandei en “Game of Thrones”. Al respecto, la directora explica: “Nathalie tomó un personaje que inicialmente era un papel más pequeño y puso todo de sí misma en él; le dio cuerpo a este personaje y se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos”.

“Nathalie tiene una presencia hermosa. Es la persona más empática: siente mucho por sus personajes y encuentra la humanidad en ellos. Todos los matices, desde la forma en que usa su ropa, la forma en que crea su arte, la forma en que honra a su madre... todos esos pequeños detalles le dan a Evie mucho aliento y vida”, indicó.

Por otro lado, el señor de la mansión que tiene la corte sobre estos eventos es Walter, interpretado por Thomas Doherty.

“Tiene ese factor X”, dice Thompson. “No puedes no verlo. Parte de ello es la forma en que se ve: tiene estas características increíbles, tan nítidas y definidas. Pero la forma en que domina el espacio y se maneja a sí mismo... aporta muchas capas al papel. Es casi como si estuviera interpretando a dos personajes: el encantador y romántico Lord of the Manor, nuestro protagonista... y luego revela quién es en realidad. Eso podría haber sido difícil de equilibrar, pero Thomas domina el espacio y hace que parezca fácil”.

Thomas Doherty, Walter en "Invitación al Infierno" (Cortesía)

“Cuando él y Evie se conocen por primera vez, hay mucha química, una chispa. Y a medida que esa relación evoluciona, se intensifica con bastante rapidez. Parece que porque él no encaja en este mundo tan conservador y la ve como una mujer fuerte e independiente de Nueva York, y por eso quiere que se quede, que se escape con él. Por supuesto, él tiene su propia agenda”. — Thomas Doherty, Walter en "Invitación al Infierno"

Thompson culmina destacando el trabajo del actor. “Thomas se involucra en todo. Es un actor de carácter: encuentra los pequeños detalles, los tics y los gestos que, al verlos por segunda vez, te hacen decir: ‘Oh, esto era el trasfondo de su verdadero personaje que brillaba’”.