ASPIRINA® ADVANCED, alivia a tiempo severos dolores de cabeza y asociados a migraña.

Según un estudio (1), el 69% de los ecuatorianos ha padecido de dolores de cabeza o migraña en el último año. De igual forma, casi todas las personas han experimentado esta molestia al menos una vez en su vida. Las causas, la duración y la intensidad de este dolor puede variar según el tipo de dolor de cabeza, y por eso, muchas personas buscan un medicamento que les ayude a tener un alivio rápido y eficaz.

ASPIRINA® ADVANCED tiene mayor concentración de ASPIRINA®, más un potencializador para un alivio rápido y potente de dolores severos de cabeza asociados a migraña. El dolor de cabeza es una molestia que afecta a casi todas las personas, o en su defecto casi todos hemos experimentado un dolor de cabeza. Esta molestia se produce por factores externos, internos y hasta psicológicos.

La IHS o Sociedad Internacional de la Cefalea, ha identificado al menos 165 tipos diferentes de dolores de cabeza (2). Las principales causas asociadas al dolor de cabeza son estrés, falta de sueño, cansancio, y largas jornadas frente a las pantallas (Celular, computador, televisor, entre otros). De estos dolores, una de las más fuertes es la migraña, que suele presentar síntomas anticipados como:

Cansancio

Irritabilidad

Ansiedad

Náuseas

Vómito

Falta de apetito

Hipersensibilidad al ruido y la luz.

El doctor Jaime Bonilla, Asesor Médico de Bayer, señala que existen alrededor de 120 millones de personas que sufren de migrañas alrededor del mundo con cerca de 1.400 millones de ataques al año. Además, las mujeres son quienes padecen esta afectación 3 veces más que los hombres.

ASPIRINA® ADVANCED bloquea la producción de las prostaglandinas en el cuerpo, sustancias químicas que se activan en presencia de algún estímulo nocivo y ocasionan el dolor. De esta manera, el medicamento reduce esta producción y produce alivio en el paciente. ASPIRINA® ADVANCED de Bayer está disponible en el mercado ecuatoriano en presentación de tableta y polvo efervescente.

Cabe recalcar que es importante consultar a su médico siempre que tenga dudas o no esté seguros de lo que sucede respecto a la enfermedad o tratamiento de los dolores de cabeza. Por eso, la OMS (Organización Mundial de la Salud) predica la automedicación responsable de medicamentos de venta libre (OTC). Bayer mantiene su compromiso con la salud de los consumidores y cree firmemente en el poder del autocuidado y en la necesidad de promover que más personas tengan acceso al sistema de salud para alcanzar el 3er Objetivo del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: Salud y Bienestar.

CITAS

(1) Kantar, Estudio Brand Health Tracking, 2021.

(2) Sociedad Internacional de la Cefalea, https://ichd-3.org/

CH-20220825-104. Aspirina Advanced Tabletas. Forma Farmacéutica: Tabletas. Posología: Adultos- 1 tableta cada 6 a 8 horas, sin exceder 4 tabletas en 24 horas. Precauciones de Uso y Advertencias: Los pacientes que sufren de alergias o infecciones respiratorias crónicas y los pacientes con hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroides (AINE) pueden correr el riesgo de ataques de asma. Se requiere precaución en pacientes con antecedentes de trastornos de coagulación. No administrar ácido acetilsalicílico poco antes o poco después de una cirugía. Los pacientes con arritmias cardiacas, con cirrosis hepática o con una tiroides hiperactiva sólo podrán tomar un máximo de 2 tabletas al día. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los salicilatos, insuficiencia renal o hepática, úlcera péptica, alteraciones del metabolismo ácido-base, diátesis hemorrágica, embarazo y lactancia, niños menores de 15 años. No. de Registro Sanitario: 30316-02-13.

Aspirina Advanced Efervescente. Forma Farmacéutica: Polvo efervescente. Posología: Adultos: de 1 a 2 sobres disueltos en agua cada 6 horas: No tomar más de 6 sobres en 24 horas. Precauciones de Uso y Advertencias: Hipersensibilidad a analgésicos / agentes antiinflamatorios / antirreumáticos y en presencia de otras alergias. Antecedentes de úlceras gastrointestinales o de hemorragias. Con tratamiento concomitante con anticoagulantes. Función Renal alterada o circulación cardiovascular deteriorada. Insuficiencia hepática. Deficiencia severa de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD). El ácido acetilsalicílico puede conducir a una mayor tendencia a la hemorragia durante y después de las operaciones quirúrgicas. A dosis bajas, el ácido acetilsalicílico puede desencadenar ataques de gota. Los productos que contienen ácido acetilsalicílico no deben usarse en niños y adolescentes para infecciones virales con o sin fiebre sin consultar a un médico. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos, o, a cualquier otro componente del producto. Antecedentes de asma inducida por la administración de salicilatos o sustancias con una acción similar, en particular los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, Úlceras gastrointestinales agudas. Diátesis hemorrágica. Insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática grave. Insuficiencia cardíaca severa. Combinación con metotrexato a dosis de 15 mg / semana o más. Último trimestre del embarazo. Niños menores de 15 años. No. de Registro Sanitario: 30131-03-12