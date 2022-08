Enfermería: Humanización y liderazgo para formar un juicio clínico y entregar cuidados de calidad

El estudiante que se gradúa como Licenciado en Enfermería en la UIDE habrá desarrollado un juicio clínico que le permitirá entregar cuidados de calidad a pacientes en instituciones públicas y privadas bajo un dominio teórico práctico del proceso de atención de enfermería basado en diagnósticos.

María Laura López Gómez de la Torre, Directora de la Escuela de Enfermería de la UIDE, nos explica más de la carrera que con mucha ilusión arranca el 5 de septiembre.

María Laura López obtuvo su licenciatura en la Universidad de Navarra, España. Tiene una especialidad clínica en oncología y cardiología, una maestría en práctica avanzada y gestión en enfermería. Su experiencia se ha desarrollado en el extranjero, luego regresó a Ecuador y realizó la rural con lo que se familiarizó con el sistema público. Trabajó en el sistema público, privado y entró a la docencia.

Apuestan por la carrera y su factor diferencial

“No solo por la pandemia, sino que en los últimos tiempos se ha evidenciado la necesidad de una formación sólida de los profesionales de la salud, de enfermeros en concreto. No solo postgrados, ni formación de cuarto nivel, sino desde las bases”, mencionó María Laura.

¿Cuál es la realidad de la enfermería en Ecuador?

El enfermero es el que conoce de primera mano al paciente y el sistema donde trabaja, aunque mal se lo reconozca solo por poner inyecciones y administrar medicina.

“El enfermero muchas veces sigue estando en un reconocimiento inferior a otros profesionales y sigue estando contemplado como un profesional que se dedica a lo técnico y a lo procedimental”.

Enfermería

Humanizar

La idea de la formación de grado es mejorar desde las bases, no solo en las materias básicas de la ciencia, sino recuperar el humanismo en la profesión.

“Entendiendo al ser humano con materias como psicología, sociología todo lo que abarca, entender cómo es la persona, cómo funciona. Hay materias donde el estudiante va a aprender y desarrollar ese juicio, pensamiento crítico que para ser enfermero es clave”, explicó la Directora de la Escuela de Enfermería de la UIDE.

La universidad busca que los estudiantes vivan la experiencia universitaria no solo pensando en su formación profesional, si no en la humana. María Laura quiere que disfruten, aprovechen y crezcan no solo académicamente, sino humanamente que en la enfermería es clave.

Liderazgo

En la UIDE tienen el concepto de formar al estudiante como un líder en la práctica clínica diaria.

“Necesito tener competencias de liderazgo porque quien lidera el cuidado es el enfermero que es un profesional independiente, pero no individualista porque debería trabajar con todo el personal”.

Con o sin pandemia el enfermero tiene todas las capacidades y conocimientos para resolver problemas y liderar esa solución porque conoce al paciente y el lugar donde trabaja.

Investigación

Los estudiantes de la UIDE adquirirán conocimientos sobre los fundamentos filosóficos y metodológicos de la enfermería como la base de la actuación profesional, principios generales de psicología y nutrición. Alcanzarán el dominio teórico práctico del proceso de atención de enfermería basado en diagnósticos enfermeros en el cuidado de pacientes.

“El estudiante consume investigación desde que pisa la universidad y luego debe generar nuevo conocimiento (…) Todo lo que hacemos está basado en evidencia y debemos ser capaces de reflexionar, cómo lo puedo aplicar, hasta qué punto estoy o no de acuerdo”, explica María Laura López Gómez de la Torre.

Alianza con Arizona State University

Dentro de la malla académica hay materias enriquecidas por el contenido de Arizona State University. Además, contenidos que se dictan en inglés. En el ámbito de la enfermería, la UIDE apuesta por la innovación.

De la teoría a la práctica

El rol del enfermero es más que poner inyecciones y administrar medicación, es usar el proceso de atención en enfermería para visibilizar el trabajo y sobre todo dar un resultado en el paciente.

“La idea es formar al estudiante para que no solo entienda la teoría, sino que esté donde esté sea capaz de tener ese juicio, desarrolle pensamiento crítico y práctica reflexiva, que pueda desarrollarse en cualquier ámbito”.