El Independiente del Valle y su impecable trabajo en formativas siendo un ejemplo nacional e internacional

El Independiente del Valle se ha convertido en un ejemplo de cómo se debe manejar el trabajo formativo a nivel nacional e internacional. Desde su clasificación a la Serie B en 2007 ha crecido a un ritmo impresionante y ahora ostenta ser el último campeón del fútbol ecuatoriano.

Complejo IDV Escuela de Fútbol

“El futuro campeón del Ecuador”, era el slogan del club que acompañó varios años a cada acción que realizaba, meta que se cumpliría en 2021 al vencer a Emelec. Pero este objetivo vino acompañado de un trabajo arduo haciendo énfasis a las formativas del club.

Y es que ahora, el Independiente del Valle es la base principal de la Selección Ecuatoriana de Fútbol que viajará al Mundial Qatar 2002 donde se encuentran varias joyas que nacieron de las canteras del club de Sangolquí. Jugadores como Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Alan Franco, Jhegson Méndez, Moisés Ramírez, etc.

3⃣ de los 5⃣ jugadores menores de 21 años que disputaron 10 o más partidos en estas Eliminatorias son... ¡𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿! 🇪🇨✨​



✅ Moisés Caicedo: 15 PJ ​

✅ Piero Hincapié: 11 PJ ​

✅ Gonzalo Plata:16 PJ ​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/tJTYcmU2K0 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 1, 2022

¿Cómo ha evolucionado el Independiente del Valle en formativas?

Actualmente el Independiente del Valle cuenta con todas las comodidades en su Centro de Alto Rendimiento Especializado. Además de talentos deportivos, el conjunto negriazul trabaja en el desarrollo humano de sus jugadores. “Tenemos más de 130 chicos que viven en el complejo entre los 12 a los 18 años. Practican, entrenan, se alimentan y van al colegio. Independiente del Valle está comprometido con el desarrollo de jugadores, pero, sobre todo, de personas”, mencionó el presidente del club, Franklin Tello, sobre la visión que tiene el club para su trabajo formativo que influye en el trabajo con el primer equipo.

Inferiores IDV La Escuela de Fútbol del Independiente del Valle

Cabe recalcar que en el complejo de Independiente del Valle cuenta con todas las comodidades:

- Escuelas de Fútbol

- Residencia donde viven los juveniles

- Cocina donde incluye la alimentación (Desayuno, Almuerzo y Merienda)

- Canchas de entrenamiento

- Gimnasio

- Cuartos de juegos para distracción

- Colegio donde estudian en las tardes

Además de ello, todos sus jugadores tienen acceso a psicólogos, médicos, nutricionistas, entrenadores, guardias, personal administrativo, etc.

La importancia de la Copa Mitad del Mundo

Sin duda alguna que el Independiente del Valle ha creado una estructura tanto en lo administrativo como en lo deportivo y es que ambos van de la mano. Generalmente, el conjunto de Sangolquí pelea todos los torneos en los que compite y allí trabaja en un proceso más que interesante.

A nivel formativo, el club crea año a año la Copa Mitad del Mundo donde invita a grandes clubes de Sudamérica que vienen con sus equipos formativos permitiéndole darles competitividad a sus joyas desde edades más tempranas. Además, cuando tiene la posibilidad lleva a los jóvenes talentos al exterior para que “se fogueen” como es el caso de la Sub 15 que viajo a Austria para jugar el The Next Generation Trophy junto a grandes clubes europeos y que se coronó subcampeón enfrentando a rivales como el RB Salzburgo, RB Leipzig, Inter de Milán, Bayern Múnich, Genk, Yeelen Olympique, Benfica, etc.

Resumen Sub 15 | #IDV 1-1 Internazionale Milano (5-4) penales 😎🤝 pic.twitter.com/ZRH2XJHwsD — Torneos IDV Formativas (@IDV_Torneos) August 12, 2022

El profesionalismo está muy bien respaldado

Después del gran trabajo formativo con competitividad al más alto nivel, el Independiente del Valle cuenta con un equipo filial que le permite que sus talentos lleguen a debutar en el fútbol profesional a edades muy cortas. Este es el Independiente Juniors donde los jugadores dan sus primeros pasos en el profesionalismo sintiéndose menos presionados que lo que significaría debutar en el primer equipo del club.

Sin duda alguna que ese trabajo se ve reflejado en los talentos que hoy por hoy son parte de la Tri donde el conjunto de los “Rayados del Valle” han invertido mucho pero que comienzan a ver el producto donde la convicción, paciencia, esfuerzo y la perseverancia han sido fundamentales para tener los resultados que hoy va teniendo el club.