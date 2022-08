29 de agosto: Día del Gamer o del Videojuego

El origen de esta celebración se da en España a través de las revistas de videojuegos PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, quienes seleccionaron este día (de manera aleatoria) para la celebración de los videojuegos.

Poco a poco se fue estableciendo la fecha entre todos los partícipes de la industria del videojuego. Si bien esta celebración también tomó fines comerciales para vender productos de la industria y aprovechar que había un día especial para llevarlo a cabo, los mismos videojugadores, como nos gusta llamarnos en Latinoamérica, adoptamos el día para festejar nuestro gusto por los juegos. Ha quedado en segundo término todo tipo de contenido comercial, eso es un hecho.

La popularidad de los videojuegos ha crecido de manera importante en los últimos años, esto con la llegada de los dispositivos móviles y la opción de poder jugar con ellos un videojuego, no importa si es sencillo como un típico puzzle o un juego competitivo como Call of Duty. Este boom, sumado a la gran comunidad de gamers que juegan en sus casas mediante las consolas o las PC, además de las sistemas portátiles, ha hecho que la cantidad de gamers alrededor del mundo sea de 3,100 miles de millones. Casi un 40% de la población mundial juega videojuegos. Fuente DFC Intelligence.

Por otro lado, también existen clasificaciones de videojugadores, con las que en lo particular no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término gamer casual o hardcore gamer? para referirse a un tipo de videojugador. A mi me gusta la idea de que un gamer se considere así si está jugando un videojuego, sin importar si es un Candy Crush o Halo. Otra cosa, claro está, son los gamers profesionales que ya se dedican al 100% al competitivo.

¿Cómo celebrar el Día del Gamer?

Como ves, hay muchas opciones para hacer de este día algo especial. Solamente hay que decidirse por alguna de ellas y listo, nuestro día del gamer o del videojuego estará completo.

Por cierto, en los Estados Unidos el día 12 de septiembre se celebra el Día Nacional de los Videojuegos, pero es una tradición de este país que no le ha quitado protagonismo al 29 de agosto que festejamos año con año.

Sin duda ser un videojugador se ha convertido en un estilo de vida para muchos, ha quedado atrás el estereotipo de los años 80 y 90, en donde jugar videojuegos era algo malo, ligado a la vagancia y vicios, según la percepción de muchos. Ahora todo es muy distinto y muchas marcas quieren ser parte de la industria como patrocinadores. ¡Qué sigan sumándose más videojugadores!