Emapag - EP pone a disposición el 1800 003 003 para atender al usuario

En Emapag-EP están conscientes de que tu tiempo y tu dinero son muy valiosos, es por eso que han puesto a tu disposición sus números de atención al usuario para resolver tus requerimientos.

Call center Emapag-Ep 1800 003 003

WhatsApp 0987472917

Celular 113

Minerva González, vocera de Emapag-EP, explica que “la Jefatura de Atención al Usuario cuenta con personal técnico capacitado parfa brindar la asistencia directa en el punto de la ciudad donde se presenten los inconvenientes. Estamos comprometidos en brindar soluciones para su bienestar”.

Rosa Elena Sánchez, habitante de Cdla. La Saiba, al sur de Guayaquil, comparte su esperiencia. “Los técnicos de Emapag llegaron a inspeccionar la fuga de agua afuera de mi casa. Pensé que yo tenía que cancelar la reparación, pero el personal de Emapag me supo explicar que no habría ningún problema porque como era interno se podía solucionar. Vía correo me informaron de que había sido condonada con un monto del 40% de la totalidad de la deuda.

Caso. Rosa Elena Sánchez, habitante de Guayaquil.

