Gran Comercio: un poderoso mix publicitario de alto alcance

Gran Comercio Cía. Ltda, es una empresa dedicada a medios de publicidad ‘outdoors’ e ‘indoors’ de gran impacto del país. Su servicio agrupa vallas publicitarias, pantallas LED de gran formato, billboards, en distintos puntos de Quito y Guayaquil. Por ejemplo, están presentes en paradas de la Metrovía y en el Terminal Terrestre de Guayaquil; mientras en la capital, en sitios estratégicos como principales vías y centros comerciales.

A esto se suma la representación en formatos digitales en los aeropuertos de Quito y Guayaquil y, desde abril de este 2022, tienen la concesión exclusiva en el Aeropuerto de la capital para el manejo y administración comercial y mantenimiento de todos los espacios, tanto estáticos como digitales, lo cual les permite trabajar con elementos publicitarios en el exterior de la terminal aeroportuaria y al interior, en alianza con Quiport.

“Tenemos más de 15 años en la industria publicitaria ecuatoriana y lo que busca Gran Comercio es brindar diferentes opciones a nuestros clientes, una estrategia 360, por lo que nuestro gran objetivo es ser el mayor mix de medios del país. Ese es nuestro valor agregado y nuestro diferenciador”, señala David Reinberg, Gerente de Gran Comercio.

David Reinberg, Gerente de Gran Comercio (Cortesía)

Importancia e impacto

Los medios de comunicación en ‘outdoors’ tienen mucha relevancia por la masividad con la que llega el mensaje, indica Reinberg. “En una ubicación estratégica, diariamente transitan no menos de 50 mil vehículos. Si comparamos lo que hacemos en Gran Comercio con otros medios de comunicación, el costo por mil termina siendo el más bajo, por esa repetitividad del mensaje”, señala.

Otra de las ventajas importantes es el poder de segmentación en vía pública. Indica que están ubicados en los sectores donde se requiera y pueden llegar a una gran audiencia según los requerimientos de sus clientes.

Al utilizar una valla, se habla de posicionamiento y construcción de marca, que se repite 24/7. Con las pantallas LED, hay más flexibilidad y la posibilidad de rotar, ampliar cobertura y cambiar su material de comunicación las veces que crean necesarias, sin costos adicionales.

Nuevos proyectos

“Tenemos algunos proyectos para este año. Uno de ellos es el trabajo con algunas plataformas de programática, para que los clientes puedan adquirir espacios incluso a nivel internacional sin necesidad de una comunicación directa en nuestros espacios y medios”, señala Reinberg.

Con esto, se busca dar mayor flexibilidad para que las marcas regionales puedan comprar publicidad en Ecuador sin pasar por una central de medios o agencias de publicidad.

Además, Reinberg indica que Gran Comercio está tecnificando todos sus medios para tener desarrollos propios. “Si una marca tiene bebidas calientes podemos lograr que cuando haga frío, la publicidad automáticamente llame al material publicitario de la bebida caliente, y viceversa. Si el factor UV crece en gran medida, inmediatamente podemos hacer que nuestras plataformas traigan a pantalla la comunicación de un factor solar o un mensaje a la ciudadanía de cuidado de la piel. Incluso, podemos ir haciendo desarrollos por franjas horarias o condiciones que se ajusten a las necesidades de los clientes”, señala.

Además, indicó que se están buscando nuevas opciones o ubicaciones a lo largo de las ciudades para generar una mayor cobertura y alcance. “Estamos en proceso de reemplazo de algunas de nuestras tecnologías LED y en la mejora de estos elementos. Hay algunas pantallas especiales y estamos estudiando esas inversiones para el próximo año”, indicó Reinberg.

“Tenemos paquetes a la medida del cliente, damos mucho apoyo a los emprendedores con tarifas especiales, y a grandes corporaciones algunos beneficios que les generen cobertura o alcance”, explica.

Además, Reinberg invita a la comunidad publicitaria a verificar si las empresas donde deciden invertir tengan los permisos legales necesarios y, de esta manera, cuiden su inversión. “Lastimosamente, en las principales ciudades encontramos elementos que no cumplen con especificaciones técnicas, normas u ordenanzas, no tienen permisos o no pagan impuestos”, culminó.