Jurassic World: Dominion, un cierre que te dará golpes de nostalgia y acción

La sexta y última entrega de la franquicia del Mundo Jurásico ya está disponible en todas las salas de cine del mundo. El largometraje dirigido por Coli Trevorrow y producido por Steven Spielberg tiene una duración de 146 minutos.

Ahora, la cinta permite conocer cómo es un mundo donde los humanos y dinosaurios logran convivir. De igual manera, reúne un elenco de lujo que une a dos generaciones que se entrelazan en un trabajo colectivo para reparar los errores de los humanos; el elenco está conformado por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Mamoudou Athie, Scott Haze y Dichen Lachman.

Si acudirás a tu sala de cine favorita a ver esta última producción en primer momento no te reencontrarás con ese sentimiento de la primera entrega, aunque estén sus principales estrellas el sentimiento en Dominion es cosa de otro mundo.

Ahora, ya comprendes que el verdadero villano no son las constantes especies de dinosaurios que se adaptan a un nuevo milenio, sino los seres humanos. Una vez más las batallas y relación entre persona-animal deja lazos que ni la diferencia de períodos geológicos puede separar.

Los efectos visuales, al igual que el sonido, no defraudan desde el arranque de la cinta. Su desenlace es previsible pero igual de emocionante como la primera vez que escuchaste la composición de John Williams en Welcome to Jurassic Park.

Aunque sentirás que la máxima figura del “sueño” de Steven Spielberg, el Tiranosaurio Rex, pierde protagonismo, sabrás que la obra estuvo tal cual se esperaba: un final pintando un futuro de convivencia entre ambas especies.

Como era de esperarse, no todo es perfecto. Existen personajes que no tienen ni pies ni cabeza, una trama rebuscada en ciertos puntos, al igual que escenas de “peligro” que no terminan por causar ni un rasguño a los estelares, pero todo lo compensa cuando se unen la nueva y vieja generación de especialista jurásicos.

La película es agradable y pese a la mala reputación que le dio la crítica, eso no quiere decir que no sea un placer verla en pantalla grande. Si comenzaste con la saga a los inicios de los noventa te prometemos que más de una lágrima y suspiro te saldrá en Jurassic World: Dominion.

La moraleja de la cinta es que el ser humano es quien se condenaría a su propia extinción, ni la presencia de estos enormes animales nos afectaría más bien nos incitaría a un paso más allá por el poder y la aniquilación. O tú, ¿qué opinas?