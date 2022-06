Rubén hizo una recarga de $10 y se ganó un viaje al Mundial Catar 2022 con todos los gastos pagados

Una gran noticia cambió el día a Rubén Álava, un joven guayaquileño cliente de CLARO, quien hizo una recarga de celular y se llevó el premio mayor, un viaje al Mundial Catar 2022 con todos los gastos pagados.

“Me dijeron que me había ganado un premio, no me lo creía ni esperaba: me dijeron te ganaste un viaje al Mundial”. Estaba sorprendido, en algún momento pensé en viajar a Doha, pero tendría que reunir dos o tres años de sueldo para que se me de la oportunidad.

“Creo que nos irá muy bien en Catar, lo voy a disfrutar, agradezco a CLARO, me siento muy feliz, alegre y motivado. Activé paquetes desde $ 4 y el último que activé fue de $10, creo que ese me dio la suerte. ¡Me voy a Catar!”, comparte.

Es el emocionante testimonio de Rubén.

Con la promoción “Activa y Gana” los usuarios de Claro aún pueden ser uno de los ganadores de un viaje a Catar, activando paquetes pregago de $ 4, $ 6 o $ 10, además participan por celulares, televisores y motos. Los propietarios de los puntos de venta también se benefician de esta promoción, sus ventas se han incrementado, los clientes van por una recarga y aprovechan para comparar otros productos.

Colombia Rojas Medina, tiene más de 40 años en su despensa. Ella confirma que hoy en día se venden más recargas Claro, por motivo del Mundial. “La gente busca recargas y tarjetas preguntando por el premio, y aprovechan que vienen a hacer la recarga para ir comprando otros productos de la tienda”, dice.

Colombia Medina, comerciante de Guayaquil.

Por su parte Nathalia Sánchez, quien tiene dos años trabajando en su despensa, comparte que la gente está comprando muy emocionada. “Vendemos recargas y a, la vez, despachamos los productos de la tienda, eso es muy bueno porque nos genera más ingresos”, señala.

Natalia Sánchez, comerciante de Guayaquil.

Las promociones CLARO hacen posible el sueño de sus clientes de ir a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Xavier Reyes, Gerente de Alianzas y Medios Digitales de Claro, nos cuenta que este tipo de promociones buscan complementar la experiencia de los usuarios conectándolos con la fiesta más grande del deporte a través de paquetes que les dan más gigas, velocidad y cobertura para vivir de cerca las incidencias del mundial.

Los usuarios pueden adquirir los paquetes prepagos en todos los puntos de venta a nivel nacional, a través de www.miclaro.com.ec o en los centros de atención a clientes a nivel nacional.