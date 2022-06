Continental Tire Andina premió los proyectos de su personal en los ContiTire Awards

Todos los años Continental Tire Andina galardona los proyectos desarrollados por sus colaboradores, los cuales buscan mejorar a la planta en todas las disciplinas que la integran. En 2021, se presentaron varios proyectos bajo cuatro categorías: For One Another, Passion to Win, Freedom to Act y Trust.

Después de dos años sin ningún tipo de evento presencial a causa de la pandemia por COVID-19, Continental Tire Andina compartió con los ganadores de cada categoría en un almuerzo en la planta de Cuenca.

Los proyectos propuestos y desarrollados por el personal pasan por la revisión de jueces calificados. En este sentido, los resultados de esta edición local 2021 fueron:

For One Another: From Cuenca to the world, Rampup post Covid.

Passion To Win: Technology Driven Innovation for Fire Prevention.

Freedom to Act: Amazing turn-around in exports markets Andina.

Trust: Sowing hope for global revival Vaccination campaing against Covid 19.

“Eventos como el Conti Tire Awards son un lugar idóneo para explotar el potencial de nuestros colaboradores, y seguiremos impulsando las ideas que nacen y se ejecutan en nuestras instalaciones.” Comentó Jorge Almeida, Presidente Ejecutivo de Continental Tire Andina.

Es así como, Continental Tire Andina trabaja por una mejora continua. Sus colaboradores están en constante búsqueda de soluciones por brindar un producto de calidad y la mejor experiencia a sus clientes.