Trader, una profesión que va más allá de un negocio

Ser un trader es considerado como una profesión donde lo fundamental es conocer sobre el mundo de las finanzas para la toma de decisiones.

Santiago González, trader de Billions Group, explica lo que necesitan saber quienes buscan conocer más sobre cómo funciona la macroeconomía y cómo convertir ese conocimiento en algo rentable.

Para iniciar, indica, el trading es una actividad de mucha cautela. “No significa generar dinero de la noche a la mañana pero se puede trabajar en un proceso de forma empírica, a través de un mentor o una escuela”. Cualquiera sea el caso, es una profesión que lleva muchos años de dedicación, que se resume en cinco pasos:

1. Preparación continua

González indica que esta profesión requiere estudiar y prepararse durante muchos años. Existen tres aspectos del trading a tomar en cuenta: lo técnico, lo psicológico y lógico.

El primero corresponde al 10% de lo que se necesita día a día en la profesión. El experto indica que la clave es entender sobre macroeconomía, entender cómo se mueven los mercados, así como conceptos básicos como exportación- importación, inflación- deflación, etc. El tema psicológico y lógico es el 90% de esta actividad y explica el por qué en los siguientes puntos.

2. No arriesgar dinero que no puedes aceptar que perderás

Explica que este punto siempre se hace énfasis con sus estudiantes, a quienes se les recomienda que no inviertan más de lo que pueden hacerlo. “Un buen inversionista gana y pierde”. Es por eso que dentro de su enseñanza, se aplica lo que denominan gestión de riesgo, donde se analiza en qué mercado puedes ingresar según lo que está pasando en el mundo, para saber cómo invertir tu dinero.

3. Estar pendientes de qué pasa en el mundo

Esto significa estar atento al movimiento de divisas y las decisiones económicas de los países, entender cómo funciona la cadena exportadora-importadora y la macroeconomía de los mercados. Ecuador no brinda mayores movimientos como si lo hace el sistema económico global. González culmina este punto indicando que la comprensión de las conexiones del mundo a través de la economía es como se logra entender el trading.

4. Mantener la humildad

El experto explica que cuando ingresas a este mundo del trading sabes que vas a lograr obtener ganancias, pero no sabes al final si tu vas a manejar el dinero o el dinero te va a manejar a ti. Es por eso que dominar la parte psicológica es muy importante para no dejarse impresionar y manejar las inversiones con cautela.

¿Cómo funciona el trading en otros países?

González explica que el trading en Ecuador está iniciando. En Europa y EEUU ya se trabaja en este tipo de economía, pero en Latinoamérica, la falta de información ha hecho que no se difunda claramente lo que significa el trading como profesión y no solo como negocio. “Si se puede surgir económicamente, pero no de la noche a la mañana, es un proceso que se va trabajando con los años”, culminó.