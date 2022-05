Características del nuevo Toyota Yaris Cross que llega a Ecuador

Ecuador es el segundo país de la región donde Toyota realiza el lanzamiento de este nuevo modelo, que además cuenta con un legado muy importante como es el nombre de YARIS. El nuevo SUV Yaris Cross se destaca por su nueva imagen, diseño distintivo y aspecto robusto de un SUV Toyota, con una apariencia urbana pero también listo para cualquier tipo de aventura que te espera fuera de la cuidad.

Jonnathan Lema Ávila, Jefe de Producto, señala: “El nuevo Toyota Yaris Cross, es un vehículo Europeo, que ha sido desarrollado bajo la plataforma TNGA o Toyota New Global Arquitecture, sobresale por su diseño, su eficiencia y por su estética. Este año ganó el galardón como “World Urban Car 2022″ otorgado por el World Car Awards en el New York International Auto Show de este año; evento conformado por 102 periodistas. Ahora llegamos a Ecuador con esta gran propuesta de SUV compacto, con una cabina espaciosa y que no deja de lado la potencia de su motor de última tecnología”.

Toyota Yaris Cross (Cortesía)

El nuevo Toyota Yaris Cross estará disponible en el país desde el mes de mayo en todos los concesionarios de la marca a nivel nacional. Cuenta con un motor de tecnología híbrida de última generación y una transmisión CVT. Este SUV llega para expresar la energía, fuerza y agilidad de quien lo conduce, con una potencia combinada de 114Hp y 141Nm de torque.

Definitivamente el Toyota Yaris Cross representa la renovación de uno de los vehículos más emblemáticos de la marca; es parte de una generación de vehículos urbanos más funcionales, eficientes en combustible y sobre todo amigable con el medio ambiente al tener bajas emisiones de CO2.

Características técnicas relevantes:

Motor 1.5L Híbrido de 4ta generación y de tres cilindros.

Habitáculo para cinco pasajeros y espacio de carga de 390 litros, más múltiples

compartimientos para guardar objetos a lo largo de la cabina.

compartimientos para guardar objetos a lo largo de la cabina. Cuenta con un sistema multimedia de 8″ con conectividad Android Auto y Apple Car Play.

En seguridad cuenta con sistema de frenos (ABS), distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) Y Asistencia de Frenado (BA), Control de Estabilidad (VSC), Control de Tracción (TRC), Asistente de Arranque en Pendientes (HAC), Sensor de punto Ciego (BSM) y cuenta con 8 Airbags.

El NUEVO TOYOTA YARIS CROSS cuenta con una versión equipada con el sistema Toyota Safety Sense, es un sistema de seguridad avanzada que asiste al conductor para prevenir accidentes: Sistema de pre-colisión (PCS), Asistente de seguimiento de carril (LTA), Alerta de salida de carril (LDA), Control de crucero dinámico con radar (DRCC) y Luces altas automáticas (AHB).

Nuevo Toyota Yaris Cross (Cortesía)

El nuevo TECNOLOGÍA HIBRIDA, y como todos nuestros vehículos híbridos TOYOTA cuenta con una garantía de 8 años ó 160.000 kms sobre todos los componentes del sistema híbrido.

TOYOTA YARIS CROSS, representa AÑOS de innovación y liderazgo en

Además, es importante mencionar que YARIS CROSS HIBRIDO llega a Ecuador a fortalecer el compromiso de TOYOTA con el medio ambiente ya que gracias al apoyo de muchos clientes, las ventas globales acumuladas de vehículos híbridos - eléctricos (HEV, PHEV, FCEV, BEV) alcanzaron los 20 millones de unidades a finales de febrero de 2022.

Toyota estima que el uso de sus vehículos electrificados ha resultado en aproximadamente 160 millones de toneladas menos de emisiones de CO2 y ha ahorrado aproximadamente 65 millones de kilolitros de gasolina hasta finales de febrero de 2022.

En el futuro, Toyota continuará creando autos cada vez mejores con una línea completa de vehículos electrificados para la realización de una sociedad neutra en carbono.