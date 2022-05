Banco Bolivariano reconocido por Bancóldex por promover el comercio internacional

Banco Bolivariano fue reconocido por su rol fundamental promoviendo el comercio internacional entre Ecuador y Colombia por el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex.

Juan Diego Jaramillo, vicepresidente comercial de Bancóldex, destacó que el Banco Bolivariano ha sido uno de los principales actores en el restablecimiento del negocio de comercio exterior entre Ecuador y Colombia, después de la pandemia. “Estamos reconociendo la labor que no solamente es por la cantidad de negocio y operaciones generadas de manera bilateral, sino que, gracias al Banco Bolivariano en buena parte, se reactivó toda la negociación de Ecuador dentro de Bancóldex, entendiendo que el riesgo entre las operaciones de crédito de las empresas ecuatorianas con Colombia no era alto y no representaba una preocupación importante, y eso lo generó el Banco Bolivariano”, sostuvo Jaramillo, y añadió que Banco Bolivariano siempre ha generado tranquilidad sobre las operaciones y la forma de hacer negocios en Ecuador. “Ese es un referente muy importante para Bancóldex”, sentenció.

Por su parte, Connie Man-Hing, Gerente de Tesorería y Relaciones Internacionales de Banco Bolivariano, señaló que Bancóldex es un aliado comercial que ha permitido que exportadores colombianos hagan negocios con clientes importadores en Ecuador. “Esta relación ayuda al crecimiento de los negocios. El que importa producto, el que importa materia prima, el que importa cualquier tipo de mercadería para poder crecer en su actividad económica”, indicó la ejecutiva.

Banco Bolivariano y Bancóldex tienen una relación comercial de casi 30 años, con una línea de crédito para operaciones de comercio exterior, llamada aval Bancóldex, destinada a apoyar al importador ecuatoriano en la compra de bienes y servicios de exportadores colombianos.