¿Por qué se produce el ‘efecto rebote’ con la Manga Gástrica por endoscopia?

Más de dos años después del primer confinamiento, cierre de gimnasios y limitación en las actividades diarias; las consecuencias se ven reflejadas en un aumento exponencial de pacientes con problemas de obesidad y sobrepeso.

Expertos recomiendan a los pacientes optar por métodos efectivos, que dan resultados a largo plazo. En la actualidad muchos pacientes con sobrepeso u obesidad que se someten a tratamientos mínimamente intervencionistas para bajar de peso (como el balón intragástrico o “manga gástrica endoscópica”), sufren el denominado efecto rebote debido a que el método empleado para tal efecto no es muy eficaz según estudios publicados.

Por ejemplo, según un estudio del National Institute of Health, si bien la manga gástrica endoscópica permite una pérdida de peso considerable durante la fase inicial del tratamiento, cerca del 85% por ciento de los casos el paciente recupera el peso perdido debido a que los puntos se van liberando y el estómago va recuperando poco a poco su capacidad previa.

Esta situación se da por la naturaleza propia de la manga endoscópica que no retira el excedente del estómago y con el pasar de los meses el estómago vuelve a su tamaño anterior. Adicionalmente los pacientes no disminuyen la ansiedad por ingerir alimentos, ya que la manga gástrica endoscópica al no retirar la porción extra del estómago y solo suturar no consigue el efecto de regular hormonalmente a los pacientes. Por ello, no existe ninguna garantía de mantener la pérdida de peso, si el paciente no cambia de forma permanente su estilo de vida y hábitos alimenticios.

Por esta razón, el especialista Jorge Carriel ha recomendado a los pacientes con sobrepeso u obesidad, optar por métodos más efectivos y que dan resultados a largo plazo, como la cirugía bariátrica (sea manga gástrica o bypass gástrico), pues permiten una pérdida de peso sostenible y prolongada sin el desagradable efecto rebote.

Carriel, quien es especialista en medicina interna, ha señalado que la diferencia respecto de la manga gástrica endoscópica y la cirugía bariátrica radica en que, tanto la manga gástrica como el bypass gástrico, actúa también a nivel hormonal, reduciendo así la grelina, hormona del hambre, misma que provoca ansiedad por comer. Manifiesta que la manga gástrica endoscópica no consigue este efecto hormonal y los pacientes recuperan rápidamente el peso perdido.

Desventajas de la manga gástrica endoscópica

Según el especialista, la manga gástrica endoscópica presenta otras desventajas frente a la manga gástrica convencional, como por ejemplo muchos pacientes luego de cirugía al ingerir alimentos pueden ocasionar que los puntos cedan haciendo que el estómago de forma inmediata vuelva a su estado anterior, teniendo que intervenir nuevamente a los pacientes y causando complicaciones.

Para Carriel, a pesar de la poca eficacia en el tratamiento de la obesidad y sobrepeso, la manga gástrica endoscópica en Ecuador continúa comercializándose con etiquetas atractivas, como por ejemplo ‘sin cirugía’, ‘evita ingreso al quirófano’, entre otras. Ante esta situación, ha sugerido a los pacientes informase al respecto para evitar situaciones inesperadas, como el efecto rebote, así como acudir a equipos médicos especializados en este campo, para que ellos evalúen el método más adecuado.

La manga gástrica endoscópica se trata de un método que busca reducir la capacidad del estómago. Se consigue mediante un sistema de puntos que van aplicando o arrugando las paredes del estómago desde dentro, de forma lineal y ordenada, en dirección longitudinal. El inconveniente descrito por la literatura médica es que el método dura unos 12 meses en el mejor de los casos. El promedio de pérdida de peso con la manga por endoscopia oscila entre el 20 y 30 % del exceso de peso de los pacientes. Requiere compromiso de actividad física y dieta estricta. Los efectos de la Plicatura Gástrica Endoscópica duran aproximadamente 12 meses, ya que pasado este tiempo, los puntos se van liberando y el estómago va recuperando poco a poco su capacidad previa. Cuando el paciente come más de los que se le ha indicado, los puntos se ven forzados, e incluso se pueden liberar con el tiempo, recuperando parte del volumen del estómago.