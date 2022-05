Hyundai Staria gana el premio “Best of the Best” en el Red Dot Award

Hyundai Motor Company anunció hoy que su vehículo multipropósito (MPV) STARIA ganó el galardón “Best of the Best” en el Red Dot Award: Product Design 2022. The Best of the Best se otorga por diseño innovador y es el título más alto en la competencia. STARIA se llevó el honor en la categoría de Autos y Motocicletas, reforzando aún más la competitividad global de Hyundai en el diseño de productos.

“STARIA es la nueva línea de monovolúmenes de Hyundai diseñada con el enfoque de diseño ‘de adentro hacia afuera’ que seguramente ha abierto una nueva era de movilidad para todos”, dijo SangYup Lee, vicepresidente ejecutivo y director del Centro de Diseño Global de Hyundai. “Nuestro equipo de diseño ha puesto su pasión en este producto, trabajando en estrecha colaboración con nuestros modeladores e ingenieros de clase mundial para hacer realidad el sueño”.

STARIA cuenta con un exterior sorprendentemente futurista y misterioso que se asemeja a un transbordador espacial. Un solo trazo que corre de adelante hacia atrás recuerda la curva de luz que ilumina el horizonte de la Tierra al amanecer cuando se ve desde el espacio.

El interior inspirado en un crucero ofrece una apariencia lujosa y una atmósfera única que se enfoca en la conveniencia del conductor y la comodidad de los pasajeros. Las ventanas laterales panorámicas mejoran la visibilidad general y crean una sensación de amplitud, inspirada en la arquitectura tradicional coreana “hanok”.

Desde su lanzamiento, STARIA ha ganado varios elogios por su excelencia en diseño e innovación de productos. El modelo recibió el honor en la categoría de transporte de los GOOD DESIGN Awards 2021 y fue reconocida en la encuesta de lectores “Best Cars 2022″ organizada por la revista alemana auto motor und sport.

Red Dot Award es una de las competencias de diseño más grandes del mundo, organizada por Design Zentrum Nordrhein Westfalen en Alemania. El premio se divide en tres disciplinas diferentes: Diseño de producto, Diseño de marca y comunicación y Concepto de diseño, para evaluar mejor la diversidad en el campo del diseño. El Premio Red Dot: Diseño de productos se propone encontrar los mejores productos listos para el mercado del año que sean estéticamente atractivos, funcionales, inteligentes o innovadores.