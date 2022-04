Prendas indispensables para el regreso de clases

Las vacaciones están por terminar y, esta vez, el inicio de la temporada escolar se ha vuelto un gran acontecimiento. Tras la larga espera al retorno presencial, es momento de empezar con los preparativos y tener listo todo aquello que los niños necesitan, desde prendas versátiles y con estilo, hasta dispositivos tecnológicos, que permitan a los estudiantes y padres tener una vuelta a la escuela divertida.

“Es importante que en este regreso a clases se elijan las mejores opciones de outfits y artículos inspirados en tendencias y estilos que actualmente predominan. Ahora que vuelve la presencialidad, contar con prendas interiores de calidad, así como zapatos de larga duración es indispensable, tanto para la comodidad de los niños, como para cuidar la economía de las familias.”, señala Ana María Rossi, Gerente de Diseño de De Prati.

Así, la representante de De Prati detalla a continuación las mejores opciones para retornar a las aulas con productos que se conviertan en verdaderos aliados de los niños.

Regreso a clases.

Sobre prendas ideales para el regreso a clases:

Jeans y prendas básicas: Estas son prendas funcionales y versátiles que pueden ser utilizadas en cualquier ocasión, ya sea para asistir a clases en caso de que no exista uniforme, para las actividades extracurriculares o para reunirse con los compañeros de clase a hacer las tareas. Para esta temporada de back to school, se puede crear outfits con jeans/shorts con camisetas básicas de colores atemporales, neutros o pasteles. Rossi indica que a estas prendas básicas se le puede agregar unos tenis para lograr un look básico perfecto.

“Es el momento ideal para que los niños y jóvenes experimenten con los outfits que tienen en su clóset, usando sus combinaciones favoritas, sintiéndose a gusto y marcando su sello personal”. Para ello, recomendamos seleccionar prendas que se puedan combinar fácilmente u optar por un look divertido y personal con el personaje favorito de su hijo. “Esta apuesta por la moda genera autoconfianza en quien la luce y permite que se refleje la personalidad de cada estudiante, sintiéndose cómodos y felices con sus outfits”, señala Ana María Rossi, Gerente de Diseño de De Prati.

Zapatos escolares: Los zapatos que se elijan son indispensables para garantizar la comodidad de los niños durante su jornada escolar. Invertir en zapatos de calidad brindará a los padres la tranquilidad de que sus hijos puedan sentirse libres de utilizarlos incluso para jugar y que resistirán por mayor tiempo.

A pesar de que el calzado debe ser blanco y negro, en la mayoría de casos, es importante contar con distintas alternativas de diseños para que se adapten a la personalidad de cada alumno y se puedan sentir especiales en esta vuelta a las aulas.

Ropa interior: Para garantizar la comodidad y salud de los estudiantes, es indispensable que cuenten con ropa interior de algodón de primera calidad. Tanto para niños, como para niñas, se puede conseguir diferentes modelos y diseños, que permitan a cada uno sentirse cómodo para jugar.

“La ropa interior es fundamental para garantizar la comodidad y libertad de los más pequeños y, al ser la prenda con mayor contacto con la piel, se debe procurar obtener la mejor calidad posible.”, señala Rossi.

Sobre las mochilas y loncheras:

Después de haber pasado más de dos años estudiando desde casa, los estudiantes están ansiosos de volver a sus escuelas y poder utilizar sus mochilas y loncheras que durante tanto tiempo han estado guardadas. Tener una mochila que vaya de acuerdo a su personalidad y estilo hará que el alumno se sienta más confiado durante su retorno a la presencialidad. Actualmente, existen mochilas de distintos modelos, colores, estampados y tamaños, pero no se debe olvidar también su ergonomía.

“Es importante que sea el niño quien elija su mochila, ya que es algo que le va a representar en su día a día. Sin embargo, como padres, hay que asesorarlos sobre todo en el tamaño y modelo, según las necesidades y edad en la que se encuentre.”, explica Ana María Rossi.

De igual forma, contar con una buena lonchera es fundamental para la comodidad, ya que evitará derrames, malos olores y que la comida se eche a perder. Este es un elemento que motivará, además, a que los estudiantes se alimenten saludablemente con comida que traen desde sus hogares.

Sobre el equipo adecuado en casa:

Aunque las clases ya no van a ser virtuales, en la actualidad es importante contar con equipos tecnológicos que garanticen mayor facilidad para el aprendizaje. Hoy en día, los niños requieren de una buena computadora, con todo su equipamiento como teclados, mouse, audífonos, etc., para poder hacer investigaciones, preparar trabajos, e, incluso, para mantenerse en contacto con sus maestros y compañeros.

De igual manera, para realizar tareas en casa, es fundamental contar con un espacio adecuado para esto, con su silla, escritorio y mueble en donde guardar las cosas relacionadas con el estudio.

Esto permitirá a los estudiantes tener una mejor concentración y les permitirá distinguir los espacios y tiempos de responsabilidades, con aquellos de juego.

“En De Prati contamos con todo lo necesario para adecuar este espacio de la mejor forma, garantizando comodidad, variedad y versatilidad. Queremos que este regreso a clases sea amigable y divertido, y que, al volver a casa, los niños encuentren un lugar agradable donde estudiar.”, comenta la experta de De Prati.

Sin duda alguna, este retorno a las aulas será especial y, con los elementos adecuados, puede hacerlo inolvidable para sus hijos.