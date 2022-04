Tres ecografías prenatales para que el embarazo llegue a buen término

Una ecografía fetal se refiere a exámenes que se realizan durante el embarazo y son específicos para detectar patologías o anormalidades en diferentes momentos del embarazo.

Se realizan principalmente tres, uno por cada trimestre del embarazo y cada uno de ellos tiene su objetivo. “La atención de la madre gestante se basa en detectar a tiempo condiciones que pueden afectar al desarrollo del feto, desde una etapa muy temprana en el embarazo”, indicó Diana Cañizares, Ginecóloga Obstetra del Hospital Metropolitano.

¿Qué analiza cada ecografía?

La primera ecografía se la realiza entre la semana 11 y 14 para detectar trisomías, es decir, problemas cromosómicos o anomalías anatómicas mayores, así como para detectar riesgo de preeclampsia.

En el segundo trimestre, entre la semana 18 y 24, se realiza la ecografía de detalle anatómico. Nos sirve para descartar cualquier malformación congénita o anatómica que pueda presentar el feto, con un análisis a detalle de cabeza a pies, pasando por el cerebro, ojos, lengua, corazón, pulmones, hígado, riñones, extremidades, columna, manos y pies, y líquido amniótico. La tercera, ecografía de crecimiento, se evalúa peso y talla. Además, se realiza un doppler fetal para analizar ciertos flujos en arterias importantes, en la placenta, el cordón umbilical y el bebé, para determinar si existe algún riesgo o problema a futuro.

“Las ecografías son fundamentales para llevar un embarazo saludable y encontrar a tiempo alguna patología y tratarla”, indica la experta.

¿Son seguras?

Las ecografías se realizan por medio de ondas de ultrasonido, que el humano no puede escuchar y que no causan afectación porque no utilizan radiación. Es un examen completamente seguro para el feto.

Si los ginecólogos obstetras cuentan con un ecógrafo en su consultorio, se pueden realizar un rastreo en cada control prenatal, lo cual consideramos como una buena práctica médica.

Las ecografías más específicas las realizan especialistas en medicina fetal o en imagen. Ahora también se cuenta con ecografías 3D, 4D o 5D. La tecnología con la que contamos actualmente es una herramienta para lograr los mejores resultados en el embarazo.

¿Qué ecografías especiales se realizan en caso de complicaciones?

Existen dos tipos de exámenes específicos para ciertas patologías: la neurosonografía fetal para detectar problemas en el sistema nervioso central del feto; y la ecocardiografía fetal cuando se presenta algún problema en el corazón.

En el Hospital Metropolitano contamos con la mejor tecnología para este objetivo.