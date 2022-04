Enne y LSW, empresas líderes en arquitectura sostenible, firmaron convenio para el desarrollo de proyectos en Ecuador

Enne Arquitectos, firma ecuatoriana pionera en el desarrollo de prácticas sustentables y LSW Architects, empresa americana líder en arquitectura sostenible, suscribieron un convenio de cooperación que busca revolucionar los procesos de construcción en el Ecuador y expandir estas tendencias a nivel internacional. El evento se llevó a cabo el 6 de abril en el hotel Dann Carlton y contó con la presencia de representantes de las cámaras, gremios de profesionales, academia y sector productivo.

El convenio articula los esfuerzos de ENNE y LSW para el desarrollo de proyectos arquitectónicos en el Ecuador. Esto se logra con la planificación adecuada de los procedimientos, materiales no contaminantes, la implementación de tecnología de punta, un adecuado manejo de residuos, entre otros, que hacen que el resultado final sea de alta calidad.

La suscripción de este acuerdo viabiliza la apertura de mercados a nivel nacional y a nivel internacional, principalmente, en Sudamérica. De igual manera, ENNE apuntalará el desarrollo de proyectos en Estados Unidos, con la experiencia que le otorga a su equipo profesional el vivir en una región diversa en pisos climáticos. Este es uno de los cimientos del convenio.

En una primera fase de esta alianza, se prevé el manejo de proyectos con un modelo integral de diseño y construcción en las áreas de educación, salud, wellness y sustentabilidad, por parte de ENNE. En una segunda fase, se planifica un servicio de diseño educacional en Ecuador, así como la difusión de estándares internacionales en proyectos desarrollados en el país y Latinoamérica.

La cooperación entre ENNE y LSW es beneficiosa en aspectos trascendentales para el país. En primer lugar, aporta al objetivo nacional de transición ecológica que busca reducir las emisiones de carbono y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; en segundo lugar, favorece la tan anhelada reactivación, tras dos años de crisis provocada por la pandemia y finalmente, contribuye a formar profesionales con una nueva visión de compromiso con el medio ambiente.

Para cumplir con este último propósito, se ha obtenido el respaldo del Institute for Health in the Built Environment de la Universidad de Oregón, la Universidad de Idaho y la Universidad De Las Américas (UDLA), con las que se planificaron una serie de charlas gratuitas que fueron impartidas a estudiantes universitarios y público en general, con profesionales de la firma LSW y profesores de las Universidades de Oregon e Idaho del 6 al 8 de abril del presente año, durante su visita al Ecuador.

Cabe destacar que las empresas firmantes coinciden en la filosofía de respeto por el planeta, así lo ratifican sus representantes. Antonio Naranjo, directivo de ENNE, dijo: “Si logramos imitar a la naturaleza con nuestros proyectos, en su estructura y en sus procesos, habremos logrado nuestra meta: construir una arquitectura regenerativa. Compartimos la misma visión de servicio a la comunidad y de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Los grandes sueños comienzan con grandes equipos y valores profundos. Estoy emocionado de trabajar juntos para hacer realidad esos grandes sueños”.

Por su parte, Casey Wyckoff, directivo de LSW Architects, manifestó: “Hoy, nuestras firmas se están asociando para aumentar el impacto de la arquitectura en formas que creemos que son fundamentales para el mundo: elevar la experiencia humana, promover el bienestar y abogar por cuidado del medio ambiente”.

Con estas expresiones, los representantes de Enne Arquitectos y LSW Architects se ratifican en la necesidad de incorporar prácticas sustentables en la industria del diseño y la construcción que, lejos de ser una moda, es una necesidad para el desarrollo integral de los seres humanos y la conservación del planeta que los acoge.