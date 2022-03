Italian Design Day, innovación y sostenibilidad desde Italia

La sexta edición del Día del Diseño Italiano es una celebración anual lanzada desde el año 2017 por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, en colaboración y con el apoyo del Ministerio de Cultura en el ámbito de la iniciativa de promoción integrada Vivere ALL’Italiana y la campaña Italy is simply extraordinary: be IT.

La temática de este año: Re-Generación. Diseño y nuevas tecnologías para un futuro sostenible, tiene el objetivo principal de reflexionar sobre las dinámicas creativas y productivas para garantizar un futuro posible concretamente sostenible y responsable.

La pandemia y la crisis que generó a nivel mundial han cuestionado las rutinas de diseño y producción que deben enriquecer sus áreas tradicionales con nuevos escenarios de aplicación que tengan en cuenta las rápidas evoluciones.

El diseño puede ayudar a repensar el futuro a través de una nueva relación entre proyecto, objeto y ciclo de producción y distribución, gracias también al papel estratégico que la disciplina ocupa hoy en el tablero económico y social.

Desde este contexto, la Embajada de Italia en Ecuador, junto a las universidades del país, organizan dos jornadas académicas presenciales: El día miércoles 23 de marzo, desde las 9:30 de la mañana, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad UTE, con la participación de los docentes Daniele Rocchio y Esteban Vallejo junto a las ponencias de Felipe Trávez (Ecuador) y Christopher Scott (Irlanda) con el tema: Diseño gráfico verde y Enrico Pupi Piagentini (Italia) con el tema: Diseño y el mercado global.

Así mismo, para reflexionar en torno al papel que puede desempeñar el diseño en el relanzamiento pos-COVID-19, en un marco de innovación y sustentabilidad, el día viernes 25 de marzo, desde las 8 de la mañana, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, participan Christine Van Sluys, Andrés Basantes, Xavier Barriga, Daniel Rodríguez, María Samaniego y Adrián Moreno.

De igual forma, jueves 24 de marzo la Cámara Binacional Ecuatoriano Italiana junto a la Universidad Católica de Cuenca invitan a participar en el conversatorio con Enrico Pupi y Xavier Estévez desde las 18:00 a 19:30 horas a través de la plataforma de Educación Continua de la universidad mediante registro por https://bit.ly/3ufpA8f.

Posterioremente, con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito invitan al encuentro virtual con los diseñadores: Corrado Dotti, Claudia Sánchez y Maurizio Corbi, el cual iniciará a las 10:00 de la mañana vía Zoom.

Para más información y registro de asistencia ingrese a www.bit.ly/3tW59Ns

De igual forma, la Embajada de Italia en Quito, en colaboración con la Cámara de Comercio Italiana, presentan una serie de entrevistas con importadores de marcas italianas presentes en el Ecuador como: Areauio, HomeIDENTITY, Pontevedra, DVO Ecuador, Diorvett y Bohtri donde nos comentan sobre sus marcas y productos y a su vez los exportadores, desde Italia, como: CATTELAN, Pedrali, Magis, Glas, Bialetti, Sambonet, DVO Italia, INDA y La San Marco, nos cuentan más sobre las estrategias de trabajo y visión desde el diseño y la sostenibilidad.

Estas entrevistas estarán disponibles desde el miércoles 23 de marzo en nuestro canal oficial de YouTube que puede visitar a través del siguiente link: https://bit.ly/Ambasciata