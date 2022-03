Ricardo Dueñas “La sostenibilidad debe estar atada a la planeación del negocio”

Metro Ecuador y Metro Word News, acoplándose a las tendencias en cuanto a sostenibilidad ambiental, social y económica, con aportes reales, buscó a los empresarios ecuatorianos que han realizado su mejor trabajo y que han sido reconocidos por el mismo círculo empresarial del país.

Uno de los empresarios nominados y con más votos por contribuir en la sostenibilidad fue Ricardo Dueñas, CEO de Ekos y expresidente del Directorio de Pacto Global. Ricardo Dueñas obtuvo 257 menciones y en una conversación con Hernán Cueva, CEO de Metro Ecuador, habló del compromiso de las empresas y la sostenibilidad.

¿Qué representa este reconocimiento?

Para mí constituye un compromiso adicional muy fuerte. Este compromiso tiene que estar atado a ser consistente, resiliente, que los empresarios, hoy por hoy, no solo nos fijemos en los resultados financieros de las compañías, sino también involucremos el balance social y ambiental.

Esto que ha sido denominado el triple impacto, una ecuación que construye negocios con propósito al no ver solo los resultados, sino los inductores de cómo se hacen las cosas.

Ricardo Dueñas, CEO de Ekos

Felicito a Metro Ecuador por impulsar este tipo de procesos. Yo creo que en el futuro los empresarios vamos a tener que estar firmemente comprometidos en que la sostenibilidad esté atada directamente a la planeación estratégica y a los KPIs del negocio.

Siento mucho orgullo del trabajo en equipo que hemos venido haciendo en Ekos y desde Pacto Global.

No lo veo como un reconocimiento personal, sino ha sido toda una gestión colaborativa donde uno tiene muchas personas trabajando y he podido liderar esos procesos, pero con una construcción muy participativa.

Cada una de las personas que están en la lista (de Metro Ecuador), son muy merecedores de este reconocimiento, gente que en distintas industrias juegan un rol distinto.

¿Cómo ha avanzado el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Ecuador?

—Yo pensaría que en Ecuador veníamos un poquito lento, en el 2000 que asumí el primer período como presidente del Directorio, básicamente he visto que hemos acelerado los proceso y el mercado se ha visto en la necesidad de acelerar también porque el consumidor es cada vez más responsable con el tema de sostenibilidad.

Las generaciones más jóvenes quieren saber si el producto contamina o no, en qué industria está, si tiene algún programa de género, si la materia prima promueve a poblaciones vulnerables.

Yo sugerí en una de mis últimas charlas en una master class por qué no hacer una semaforización en los productos. Por ejemplo, alto en emisiones de efecto invernadero.

Las revistas de este grupo (Ekos) tiene certificación PEFC (Programa de Aval de Certificación Forestal), quiere decir que todo el papel que nosotros usamos es de bosques que han sido sembrados exclusivamente para esto. No estamos consumiendo bosques nativos.

Ecuador ha crecido más rápido, el tema de la globalización te exige. Actualmente, si quieres exportar, que representa un rubro importante para el país, esos compradores del exterior ya te exigen sostenibilidad, que las cajas sean del tamaño preciso, de dónde viene el cartón, cómo estás trabajando los manglares, etc.

Se está haciendo un gran trabajo desde Pacto Global y otras organizaciones que promueven la sostenibilidad, ustedes un gran trabajo desde los medios, nuestro grupo desde hace muchos años viene trabajando fuertemente desde este tipo de comunicación.

El que las empresas y personas pasen a ser sostenibles, tienen un primer paso que se llama educación.

A veces a mí me preguntan si soy una persona sostenible y efectivamente lo soy porque estoy construyendo sostenibilidad a mi alrededor. En mi casa no usamos plásticos de un solo uso, tenemos cuidado con el manejo de los desechos, del agua. Mis hijos tienen esas prácticas por una transformación del papá que salió de la ignorancia. Yo pasé 15 años como un ciudadano común y corriente que contaminaba y no me preocupaba por el medio ambiente.

CEO de Ekos

¿Cuál es el camino hacia una sociedad más sostenible?

—La sostenibilidad cada vez está calando más en que las empresas realmente reconozcan ese trabajo. Este reconocimiento de Metro Ecuador constituye un gran compromiso para seguir trabajando en estos temas.

La economía pragmática es un tema al que quiero darle mucha fuerza a futuro. La gente no va a dejar de hacer las cosas, tú no vas a lograr que la gente deje de movilizarse, que un ejecutivo no se suba a un avión porque contamina. Pero, ¿cuál es el tema?, es que sí vamos a incidir en cómo se hacen las cosas, que si te subes a un avión, escojas una aerolínea adecuada.

Hay que cambiar los hábitos porque se van a generar desechos, por ejemplo, las plataformas de comida. No es posible que pidas algo y te llega en caja, funda, otra envoltura y producen casi el 5% de toda la basura que se genera en la ciudad.

Empieza a regular hábitos con capacitaciones en los barrios, casas, escuelas y universidades.

Es importante la educación, las mallas curriculares, desde pequeños trabajar en los conceptos de qué forma hacerlo.

¿Sobre la importancia de la inclusión?

— Los temas de diversidad e inclusión son importantes porque uno tiene un mercado afuera y un mercado al cual quieres atacar con un modelo de negocio, ¿qué significa? Es la forma cómo yo genero la propuesta hacia el mercado para añadirle valor.

En el momento que uno piensa en la sostenibilidad de ese mercado y piensa en esa diversidad, me pregunto, ¿el mercado es diverso? Sin duda, uno encuentra en ese mercado hombres, mujeres, gente de la comunidad LGBTQ+, personas de diferentes etnias, edades, generaciones, que opinan distinto. Uno encuentra una composición en todos los aspectos. Una sociedad de paz se conforma con esa diversidad.

Después de reconocer esta diversidad, debes encontrar cómo la incluyes. Empresarialmente es un gran negocio incluirlos porque si al interior de tus empresas dejas que esta diversidad te acompañe, vas a tener mayor creatividad, entender a ese mercado, ser más disruptivo, crear propuestas que son más de nicho pensando en un perfilamiento específico de los que están afuera y tienen una individualidad muy particular que hay que respetar.

Para esa inclusión se necesita desarrollar los procesos básicos dentro de una compañía, procesos que vienen muy profundos en dónde encontrar el talento.

Normalmente hacemos reclutamiento y eso también tiene que ser disruptivo. Yo soy parte de la Cámara de Comercio LGBTI y estamos incorporando estos temas para tratar de hacer una bolsa de empleo inclusivo.

Ricardo Dueñas es un empresario que predica y practica la sostenibilidad para un modelo de negocio exitoso.