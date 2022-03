Xiaomi abre su primera tienda oficial en Quito

Con esta nueva apertura, Xiaomi busca acercar a más ecuatorianos a tecnología innovadora, que les permita llevar una vida más cómoda aplicando el concepto de “estilo de vida inteligente”.

Con este evento, la multinacional tecnológica contará con 3 tiendas oficiales en el país, ofreciendo a los consumidores un sitio seguro para adquirir sus productos favoritos, respaldados por asesoría especializada y garantía oficial.

En la nueva Xiaomi Store, los clientes podrán encontrar una amplia variedad de smartphones Redmi, POCO, y Mi, y productos AIOT de ecosistema como aspiradoras robot, televisores y scooters a precios honestos y accesibles.

Más allá de festejar en comunidad la inauguración de esta nueva tienda, Xiaomi celebrará el lanzamiento oficial del nuevo modelo POCO M4 PRO 5G en el país. Un modelo que promete potenciar la diversión de sus usuarios gracias a su rendimiento, capacidad y batería. Por ello, cualquier versión del modelo contará con un precio especial por tiempo limitado para que todo aquel que lo desee, pueda pagarlo.

¿Cuándo?

El evento de inauguración tomará lugar el sábado 12 de marzo de 2022, a las 12h00 en el Local 68 ubicado en la planta baja del C.C. Quicentro Sur (Frente a Sweet & Coffee).

Al asistir al evento, los consumidores y espectadores podrán ser testigos del impacto de la marca en su comunidad, y, además, tendrán la oportunidad de aprovechar los beneficios que ofrece Xiaomi para clientes y asistentes.

Descuentos, sorteos y actividades por apertura:

Descuentos exclusivos para primeros compradores: De la compra 1 a la 20, obtén el 30% de descuento en el producto de mayor valor de tu carrito de compra. Para las compras 21 a la 50, se aplica el 20% de descuento.

Descuentos exclusivos en productos de ecosystem seleccionados: Obtén hasta el 20% de descuento en productos seleccionados como aspiradoras inteligentes, scooters, bicicletas y monitores de Gaming (válido del 12 al 13 de marzo de 2022).

Descuento para primeros compradores del POCO M4 Pro: El primer cliente obtendrá un Mi Watch Lite de regalo y un 20% OFF en su nuevo teléfono. Del cliente 2 al 10, se ofrecerá un 20% OFF mientras que, del cliente 11 al 20, se regalará el 15% OFF en su POCO M4 Pro 5G (aplican restricciones).

Sorteo de un POCO M4 PRO 5G: Se sorteará un POCO M4 Pro 5G entre los asistentes que se registren en el evento de inauguración. El ganador se anunciará el 14 de marzo a partir de las 3:30 pm a través del perfil de Instagram de Xiaomi Store Ecuador @mistore.ecuador.

Sorteo de un Mi Electric Scooter Essential: Se sorteará un Scooter entre todos los compradores del fin de semana de apertura en el C.C. Quicentro Sur. El ganador se anunciará el 14 de marzo de 2022 a partir de las 6 pm en nuestros canales oficiales (@mistore.ecuador)

Sorteo de Audífonos y PowerBank entre compradores POCO M4 Pro: Se premiará a todos los clientes que compren un POCO M4 Pro en la tienda de Quicentro Sur del 12 de marzo al 20 de marzo. El premio incluye unos Redmi Buds 3 y un 20000mAh Mi 50W Powerbank. El ganador se anunciará el 21 de marzo a partir de las 5:30 pm en nuestro Instagram oficial (@mistore.ecuador).

Regalos por asistencia: Se regalará un Mi Watch Lite y un Mi Compact Bluetooth Speaker a los primeros 2 visitantes. Del visitante 3 al 10, se regalará un peluche “MITU”, un mini monedero Xiaomi y un Mi Compact Bluetooth Speaker. Los primeros 100 clientes recibirán gratis un Mi Compact Bluetooth Speaker.

Regalos por compra: Por órdenes de compra mayores a $40, el cliente podrá lanzar un dado gigante para determinar si merece el premio. Para compras mayores a $80, el cliente recibirá una raspadita donde tiene 100% de probabilidad de ganar un producto gratis de la marca.