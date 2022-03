Banco Guayaquil renueva su acuerdo de patrocinio con la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Desde la suscripción de su primer acuerdo comercial con la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el año 2013 el Banco Guayaquil se ha convertido en El Banco de La Tri; las instituciones han acordado seguir recorriendo juntos este camino de apoyo por el desarrollo del fútbol en el Ecuador con la renovación de su alianza hasta el año 2025.

En estos 9 años de acompañamiento han sido varios los hitos deportivos alcanzados por las distintas selecciones nacionales que han llenado de orgullo al país tales como la obtención del campeonato Sudamericano de la categoría Sub 20 en el año 2019, la participación en Campeonatos Mundiales en las categorías Sub 17 y Sub 20 destacando el histórico tercer lugar obtenido en esta última categoría en Polonia en 2019, 2 clasificaciones a Mundiales Sub 17 (Chile 2015 y Brasil 2019), la primera clasificación a Campeonatos Mundiales Femenino en 2015 y de Fútbol Playa en 2017 y por el lado de nuestra selección mayor su participación en la Copa del Mundo en Brasil en el año 2014.

Banco Guayaquil renueva su acuerdo de patrocinio con la FEF.

Dentro de los principales desafíos deportivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en este 2022 se encuentra la Copa América Femenina que se llevará a cabo en Colombia en el mes de julio y el emocionante cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, la Selección jugará los dos últimos encuentros que los acercará a la mayor cita del fútbol mundial a finales de este año.

Banco Guayaquil reafirmó su compromiso con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para continuar fortaleciendo el desarrollo del fútbol nacional. El patrocinio deportivo de la empresa tiene como objetivo promover el talento ecuatoriano, apoyando las metas de distintas instituciones, clubes y deportistas de varias disciplinas, acompañándolos en cada una de sus etapas.