Bronco regresa a Quito con el tour “Se soltaron los caballos” junto a Néctar y Sandra Argudo

Bronco “El Gigante de América”, agrupación mexicana con más de 40 años de trayectoria musical, liderada por Guadalupe Esparza, regresa después de 12 años a la capital del Ecuador, a la Plaza de Toros Quito el próximo viernes 4 de marzo de 2022 como parte del “Tour Mundial Se Soltaron Los Caballos”.

Junto a ellos estarán “Los reyes de la cumbia peruana” el legendario grupo Néctar con Dayvis Orosco y la voz de la talentosa artista ecuatoriana Sandra Argudo, quienes deleitarán al público quiteño con su participación en la apertura del concierto.

El show más esperado de los últimos tiempos, los asistentes disfrutarán de una experiencia inigualable en un escenario 360°, que ha sido adecuado para contar con todas las medidas y protocolos de bioseguridad.

Las entradas y sus localidades se encuentran a la venta habilitadas desde la plataforma digital www.ticketshow.com y de lunes a sábado en las boleterías al Norte de Quito en Plaza de Toros Quito, de 11:00 am a 17:00 pm; al Sur de Quito en Plaza Linares, de 10:00 am a 20:00 pm y en el Valle de Los Chillos en local Coqueta Conocoto, de 8:00 am a 20:00 pm.

La producción de este concierto cuenta con la garantía de dos importantes empresas del país Opus Music y Freeze Group.