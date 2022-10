Las dos películas que son tendencia en HBO Max que seguramente te atraparán

Luego del evento de TUDUM, Netflix estuvo dominando las redes sociales con todos sus estrenos y lanzamientos que se esperan para estos meses y para el año que viene. Sin embargo, HBO Max sigue dando palmadas en la mesa del mundo del streaming con sus grandes producciones.

HBO Max sigue siendo de las plataformas de streaming más elegidas por los usuarios de Latinoamérica, disfrutando de lo que ha sido un año bastante redondo con su joya actual, House of the Dragon, el spin-off de Gamo of Thrones.

Y entre lo más visto no solo está la ciencia ficción, por eso hoy te venimos a hablar de dos filmes que han sido tendencia en la plataforma desde que se estrenaron y que seguro te atraparán.

La cumbre escarlata

El aclamado director mexicano Guillermo del Toro nos brinda otra de sus grandes obras como es ‘La cumbre escarlata’. Esta historia está ambientada en el siglo XIX, aquí una bella joven, Edith, se casa con Thomas un adinerado hombre con mucho encanto. La sinopsis nos dice: “Todo ocurre en Inglaterra durante el siglo XIX. Edith es una joven recién casada con sir Thomas, un hombre encantador. Edith se traslada a la mansión que la familia de él posee en Cumbria, región del norte de Inglaterra, y allí, Edith, que es capaz de hablar con los muertos, descubre que su esposo y la hermana de este, Lady Lucille, esconden un sombrío secreto; y además, que las casas embrujadas no sólo existen en las novelas, porque la que ella habita, respira, sangra... y nunca olvida.”

Principalmente destacan la escenografía y las actuaciones del trío principal: Tom Hiddleston, Mia Wasikowska y Jessica Chastain.

Kimi: alguien está escuchando

Zöe Kravitz relució bastante este año en HBO gracias a sus estelares filmes: The Batman y Kimi: alguien está escuchando. En esta cinta, Kravitz trae a la vida a Angela Childs, “una empleada de una empresa pionera en tecnología, descubre las pruebas de un posible crimen. Ahora, está decidida a hacer justicia, aunque tenga que enfrentar su agorafobia para lograrlo”.

Esta cinta llegó a la plataforma en febrero de este año y desde entonces se ha convertido en una de las más vistas de HBO.