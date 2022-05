Top Gun: Maverick, la perfecta mezcla entre nostalgia y acción

Décadas después la secuela de Top Gun llegó a la pantalla grande. La cinta dirigida por Joseph Kosinski tiene una duración de dos horas y 11 minutos y está protagonizada por el estadounidense Tom Cruise; el reparto lo completa Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller, Ed Harris, Glen Powell, Manny Jacinto, Jay Ellis y Lewis Pullman.

El largometraje narra los acontecimientos de Pete ‘Maverick’ Mitchel después de más de 30 años. Su objetivo es olvidar el pasado, muerte de su amigo Goose, y preparar a nuevos pilotos para una misión que pondrá a pruebas sus habilidades y, también, en riesgo su vida; el mayor reto será retomar relación con el teniente Bradley Bradshaw.

La trama de la secuela es simple pero conmovedora. Desde el primer momento la nostalgia golpeará tu memoria no solo por la presencia de Cruise en la pantalla, sino por los retos que una vez más a Maverick se le atraviesan.

Este filme cabe dentro de las excepciones: pocas películas han superado a su primera entrega en lo que a taquilla, guión y emociones corresponde. El motor narrativo despega con la fuerza y conmoción que lo hace un F 18; te mantiene aferrado a tu asiento pero disfrutas de cada escena como si tú lo estuvieses viviendo.

Rápidamente te identificas con cada uno de los personajes y el soundtrack no solo te adentra en las motivaciones y actitudes de Pete, también te hacen desear que el largometraje no acabe.

¡Qué escenas de acción! No es necesario que los personajes estén a bordo de un avión para que la adrenalina explote en cada uno. Aunque no existe un toma sin Maverick para que la trama explote, eso no deslegitima el trabajo actoral que el reparto ejecuta y proyecta.

No existe un villano como tal, solo un objetivo que cumplir y eso es suficiente. El guión, la temporalidad y el desarrollo no se ven forzados. Desde el primer acto nos quedamos con ganas de más, queremos ver qué sucede.

Aunque de cierta manera el final es previsible, no disgusta a los usuarios más bien lo aplauden. Pocas películas han logrado tener un desarrollo tan bien construido, escenas de acción memorables y nos muestran una nueva faceta de su protagonista; Cruise se aleja, de cierta manera, de lo comúnmente presentado en Misión Imposible.