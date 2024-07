Fernando Muñoz: Ford Quito Motors está de aniversario, 65 años enfocado en sus clientes

Quito Motors S.A.C.I. es una compañía dedicada a la mportación y comercialización de vehículos Ford y su mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Posee una gran experiencia, respaldados por la marca Ford de quienes son sus representantes directos en el país desde 1959. Durante estos 65 años de trabajo y esfuerzo continuo, Quito Motors ha sabido ganarse la confianza de quienes han considerado, por una o varias veces, adquirir un vehículo marca Ford con Quito Motors.

Fernando Muñoz, Gerente General de Ford Quito Motors, nos cuenta sobre la trayectoria de la compañía en el país, un fuerte legado que se ha cimentado en un enfoque total hacia el cliente.

Cuéntanos sobre tu trayectoria profesional hasta llegar a ser Gerente General FORD - Quito Motors

imos en Quito, no nací aquí; soy del Tena y llegué a la capital desde el colegio, luego universidad; me casé, tengo dos hermosos hijos y me quedé a vivir aquí. En la parte profesional, tengo experiencia de haber trabajado 24 años en la banca, y en los últimos tres años a cargo del área de financiamiento automotriz.

Esto me permitió entender cómo se puede complementar una óptica financiera con el negocio de retail vehicular. Ahora, llevo más de cinco años en el mundo de vehículos, un sector que me apasiona muchísimo.

Esa experiencia te debe servir hoy para liderar esta empresa del mundo automotriz

Todo es parte de procesos, de una sistemática que consiste en cumplir pasos tanto en comercial como en postventa; esto te permite enfocarte en buscar eficiencias, formas más ágiles y mejores para hacer negocios. Siempre, centrados en el cliente.

Estoy convencido de que ofrecer una experiencia de excelencia al cliente es la clave para mantener el legado de Ford Quito Motors; desde que nació la empresa hace 65 años, trabajamos en ello.

Cuéntanos la historia detrás de esta compañía

Quito Motors es de los primeros distribuidores de vehículos en Ecuador, además es el primero y más grande de la marca Ford para nuestro país. Esto ha hecho que dejemos una huella imborrable de generación en generación, ya que hemos sido parte de la historia de miles de familias ecuatorianas, que han tenido un Ford comprado en Quito Motors, como protagonista. Esto nos motiva cada día a superar retos adicionales para el futuro, con el objetivo de mantener esa misma afinidad y preferencia de los clientes hacia nosotros y nuestro portafolio de la marca Ford.

Fernando Muñoz, Gerente General de Ford Quito Motors (Andrea Martínez)

¿Qué modelos han marcado hitos?

Ford Quito Motors participa en las categorías de SUVs y Pickups, dentro de las cuales, indiscutiblemente, la F-150, es el buque insignia, o uno de los principales emblemas de la Marca, ya que representa todos sus valores: fuerza, poder, potencia, elegancia, robustez, tecnología y seguridad.

Adicionalmente, como Quito Motors, hemos logrado posicionar de forma importante a la Ford Ranger, la cual, actualmente se ubica entre los tres modelos más vendidos de vehículos a diésel en Ecuador, con 432 unidades comercializadas de enero a mayo de este año, de las cuales 346 facturó Quito Motors.

La Ford Ranger, es una camioneta de trabajo, reconocida por su gran capacidad de carga y destacada potencia, lo que le proporciona el liderazgo en el segmento de pickups importadas a diésel. Estas camionetas se encuentran disponibles en nuestros 10 puntos de venta a nivel nacional.

Debido al gran éxito que ha tenido esta camioneta en los últimos años, estamos trayendo ya la nueva generación de la familia Ranger. Esta camioneta “all new” se enfoca mucho en las nuevas tecnologías, es decir: motores más pequeños y eficientes, lo cual hace que la relación peso - potencia tenga un desempeño sobresaliente.

Por motivo de aniversario, ¿tienen pensado algún lanzamiento especial?

Para el 2025, tenemos planificado un incremento en el portafolio de modelos de vehículos. No me quiero adelantar; sin embargo, habrá sorpresas desde agosto de este año. Además, como parte del aniversario, realizamos un evento casa adentro para nuestros colaboradores. Estamos seguros de que estas actividades incrementan el compromiso y la pasión que tiene nuestro personal y, por ende, nos permitirá seguir enfocando nuestro trabajo a la excelencia en el servicio.

Dentro de nuestra proyección para el 2025 tenemos planificado abrir nuevos puntos de atención, alineados a la estrategia de la marca para mejorar la cobertura de Ford en el país.

Entre los nuevos puntos y remodelaciones, la Compañía realizará una inversión que bordea los USD 8 millones de dólares. Esta es una apuesta muy importante de la empresa, y a la vez, ratifica el compromiso que tenemos con la marca y con el país.

Hace poco, el Country Head de Ford para Ecuador, Colombia y Venezuela nos visitó, reiterándonos su apoyo y compromiso. Mantenemos contacto permanente con la marca y nos reunimos de manera presencial periódicamente, lo cual ha hecho que los lineamientos y los acuerdos alcanzados nos permitan ser más asertivos con lo que pretendemos para el país.

Taller de Ford Quito Motors. Uno de los más grandes y con mayor tecnología del país (Andrea Martínez)

¿Qué valores de la marca les ha permitido mantenerse líderes durante estos 65 años que tienen en el mercado ecuatoriano?

Los valores están enfocados en: La pasión por un trabajo bien hecho, un servicio excepcional de altísima calidad, que hacen que la experiencia del cliente sea sobresaliente. Estamos comprometidos con mantener el legado que hemos cultivado de generación en generación, ya que esta es la clave para mantener la fidelidad de los clientes hacia Quito Motors.

De los 200 colaboradores que tenemos en la empresa, 56 (cerca del 30%) pertenecen al área de servicio y de taller; y en 2023, tuvieron 6.000 horas de capacitación por parte de la marca, lo que hace que cuenten con todas las destrezas y certificaciones para brindar al cliente un servicio de excelencia.

Es importante resaltar la estabilidad laboral. El personal de talleres lleva 10 años en promedio en la compañía, lo cual hace que no solo conozcan al vehículo, sino también a los clientes y les traten como familia.

La familiaridad con la que se brinda el servicio postventa se refleja en el trato personalizado. Nuestro personal conoce al cliente; así como, todo el historial de su vehículo.

Los clientes que ya han comprado en Ford Quito Motors, durante estos 65 años, vuelven nuevamente por un vehículo para ellos y miembros de su familia. El grado de fidelización con nuestra marca es muy alta. Nosotros cerramos el círculo, porque en la venta de vehículos nuevos también tomamos vehículos seminuevos como parte de pago, indiscutiblemente un beneficio adicional para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros.

¿Qué planes tienen a futuro?

Quito Motors siempre va a seguir apostando por el país de la mano de la marca Ford. Vamos a realizar inversiones constantes acorde a la demanda del mercado. Si bien es cierto la industria ha tenido una contracción o está con una tendencia a la baja, nosotros hemos logrado ser contra cíclicos. En el 2023 tuvimos un incremento muy significativo; cerca del 90 % con respecto a las ventas del 2022.

Nuestro propósito siempre será confiar en el país.

En Ecuador, Quito Motors es Ford; nuestro legado y trayectoria nos anteceden.