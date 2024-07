Daniel Molina: “Con proyectos que beneficien a los demás, el éxito es inminente”

Daniel Molina es un empresario ecuatoriano que ha creado una corporación de ocho empresas ligadas al mundo de la comunicación, destacando que sus proyectos son pensados para promover el ámbito social.

Cuéntanos cómo empezó tu trayectoria empresarial

—Tengo 38 años de edad, estoy casado con Albita, a quien respeto mucho, no solo por ser mi esposa, sino el motor y la cabeza de las empresas. Además, tenemos dos hijas maravillosas.

Mi carrera, aunque ustedes no lo crean, es la abogacía. Nunca he litigado porque en esa época también me gustaba mucho el tema de la ciencia política, la comunicación y las estrategias, pero no existía como carrera.

Lo más cercano, como te decía, era la carrera de Derecho, que tenía algo de relación con la comunicación política, algo que me encantaba desde el colegio donde organizaba las campañas de los candidatos a presidente del Consejo Estudiantil. Ahí empezó a todo.

Pero siempre tuve claro mi amor por la comunicación. Desde niño, siempre era el que hablaba en los lunes cívicos, el que daba los discursos, el que armaba las campañas, y siempre tuve esa vocación desde muy pequeño a hacer obras sociales. Más aún, cuando una de mis hermanas casi pierde la vida ahogada, cambiando la perspectiva de la familia. Nos dedicamos mucho a Dios y a promover lo social.

¿Cómo pasaste de estudiar Derecho a desarrollar tu carrera en el ámbito de la comunicación?

—Mientras estudiaba Derecho, manejé todas las campañas políticas de la facultad y de la universidad. Y aunque doy gracias haber estudiado esa carrera porque me sirve como base, siempre tuve claro que mi pasión era enfocarme en el tema comunicacional. Por eso, me especialicé en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en estrategias de comunicación y manejo de crisis.

Regresé a Ecuador, pero tuve que emigrar a China donde me dediqué a la importación. Estuve en el negocio comercial en el país asiático durante unos años, y en uno de esos viajes de ida y vuelta, tuve la oportunidad de manejar la comunicación de una campaña aquí en Ecuador y me quedé en el país.

Decidí que era momento de dedicarme a mi pasión, por lo que creé una agencia de comunicación y después fuimos creciendo. Hoy somos una corporación de ocho empresas ligadas al mundo de la comunicación, algunas de ellas son la productora audiovisual, la agencia de publicidad, la empresa de manejo de crisis, y la de eventos de capacitación de alto nivel “Viva Academy”.

Esta última es muy reconocida porque seleccionamos a los 20 empresarios más importantes del país para que reciban capacitaciones personalizadas, al estilo Harvard, con conferencista de talla mundial. También organizamos eventos de capacitación más masivos, como lo hicimos con Fernando Del Rincón.

Este trabajo nos ha llevado, incluso, a convertirnos en la única empresa de eventos en Ecuador que cuenta con un Récord Guinness, gracias al evento que desarrollamos con Tony Robbins, con una asistencia de 15 mil personas en el Arena Ciudad de México, algo que solo había podido lograr el reguetón y la NBA. Nosotros lo hicimos con la educación y, que hermoso fue ver como en lugar de vender discos o pósters, se vendían libros. Entonces, me di cuenta de que la educación bien gestionada, a través de experiencias, es atractiva y puede causar un gran impacto.

Por eso me dije: todos estos eventos que hacemos a nivel internacional, ¿por qué no hacerlos en Ecuador? ¿Por qué no creer en mi país?

En Colombia también tuvimos un gran evento en 2019, con Barack Obama. Íbamos a invitarlo a Ecuador, pero lamentablemente la pandemia truncó el proyecto (el cual no ha sido descartado, por cierto). Este tipo de eventos, fruto de esta gran experiencia, hace que tengamos el ‘know-how’ para llevarlos a cabo en el país.

Daniel Molina, CEO de Molina Consultores (Jhener Valencia)

¿Por qué realizar este tipo de eventos en Ecuador?

—Yo soy un ferviente amante del Ecuador, yo creo en mi país, tanto así que soy el único de mi familia que vive aquí. Todos han buscado oportunidades en otros países, pero yo todavía sigo creyendo que podemos generar a través del sector empresarial muchas opciones de empleo, eventos y proyectos que generen una diferencia en el país.

Impacta es uno de los resultados. ¿Quién podía creer que se podía realizar un evento de esa magnitud, con 1.500 empresarios, periodistas, políticos, directores de marketing y de otras áreas empresariales, convirtiéndose en un caso de éxito. No fue simplemente una conferencia, fue todo un concepto con música, escenografía, fue todo un show de capacitación.

Esto fue algo diferente y hoy por hoy nos piden realizar otro Impacta. En ese sentido, les adelanto que vamos a volver a tener un evento así, con grandes referentes del sector empresarial mundial, que podría llevarse a cabo a fines de este año o en el primer trimestre del 2025. Será un evento muy grande con conferencistas que nunca han venido al Ecuador. Creo que este proyecto le dará un valor agregado al sector empresarial, que es lo que mueve la economía del país.

¿Por qué es tan importante impulsar y ser parte de estos eventos?

—Todos necesitan comunicar. La gente piensa que la comunicación es solo para periodistas o para gente que está en el medio, pero si no publicas lo que haces, no existes. Los empresarios, si no sabemos comunicar, si no sabemos vender, si no sabemos exponer nuestros proyectos, ¿quién nos compra? Entonces, la comunicación es un eje necesario para todos. El doctor, el arquitecto, todos necesitan comunicar, y más aún en este momento en el que existen tantas plataformas, tantas vías comunicacionales, que si tú no estás en ellas no vas a existir.

¿Qué objetivo tienes con este tipo de proyectos?

—Somos una corporación que no invierte en nada que no tenga como objetivo cambiar vidas. Sea en el tema educacional o de reactivación, queremos dejar un legado al país con las cosas que hacemos.

No invertimos en proyectos que simplemente generen dinero, sino que ponemos a disposición del país todo este ‘know-how’ y experiencia que adquirimos. Después del COVID, dijimos, ¿qué podemos hacer por el Ecuador? No somos dioses para poder cambiar el mundo, pero sí creo que podemos enfocarnos en un nicho e ir cambiando su realidad, y a través de ello podamos realmente cambiar este país.

¿Así nació el Burguer Show?

—Así es. En ese momento revisamos un estudio muy interesante, que afirmaba que en el Ecuador, el segundo alimento más consumido era la hamburguesa. Eso nos sorprendió mucho, cualquiera pensaría que serían los platos nacionales como el bolón, el encebollado o la fritada. Vimos una gran oportunidad.

Cabe destacar que antes de tomar decisiones, me baso mucho en estudios y en estadística. Lamentablemente, muchos emprendedores tienen las ganas, pero se lanzan o se arriesgan sin tener bases o conocimientos necesarios, dando como resultado el fracaso. Se debe analizar los comportamientos de las personas, los consumos, las situaciones, lo que está pasando en el momento en el país para decidir qué sirve y qué no.

Decidimos que era el momento indicado para lanzar este evento. La gente había estado encerrada tanto tiempo y muchos negocios de comida quebraron al cerrar sus locales; incluso, vimos que habían nacido las cocinas ocultas, dado que la gente desempleada vio en la gastronomía una opción para surgir y cocinaban en sus casas para comercializar por redes. Entonces, nos preguntamos cómo hacer para que el emprendedor que quebró se levante e impulsar a los nuevos negocios. Ahí nació el Burger Show, un gran festival, el más grande de hamburguesas.

El primer año fue en el 2022 en Guayaquil, después hicimos dos más en Quito, y en este 2024 volvemos a Guayaquil, el 26, 27 y 28 de julio, por las Fiestas Julianas, pero invitando a emprendedores de todo el país. Ahora vivimos una nueva pandemia, la inseguridad, y según nuestro levantamiento de información, el 65% de ventas se han perdido, más aún en la Perla del Pacífico, donde la gente salía por las noches y ahora no quiere hacerlo.

¿Cómo se llevará a cabo este evento?

—Dado que los negocios de esta ciudad están más afectados, decidimos hacer un Burguer Show de otro nivel, con un portafolio de emprendedores de diferentes partes del país, un portafolio nacional. Para hacerlo más atractivo, incluiremos festivales musicales con artistas destacados, sorteos, presencia de ‘food influencers’, entre otras sorpresas.

Contaremos con tres filtros de seguridad, con más de 200 guardias privados dentro del evento, además de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Comisión de Tránsito del Guayas. Gracias a Dios en los tres festivales que hemos hecho, con más de 130 mil personas, nunca ha habido ningún inconveniente porque manejamos un plan de seguridad con grandes expertos en el tema con la finalidad de brindarle a la ciudad un evento de altura.

Una de las cosas primordiales del Burger Show, es la alianza que logramos con los municipios, porque es un evento de ciudad. El último día se escoge la mejor hamburguesa, título que es entregado por el alcalde, lo cual da realce al proyecto. Además, contaremos con un jurado de altísimo nivel, avalado por un notario que certifica la calidad y efectividad del proceso.

Es increíble el impacto que ha generado

—Nunca nos imaginamos lo que iba a ocasionar este proyecto, ni las marcas que nos apoyan, ni nosotros como organizadores. Uno de mis lemas de vida y de empresa es que cuando uno crea proyectos que beneficien la vida de los demás, el éxito es inminente. Cuando uno piensa en invertir, debe hacerlo pensando en cambiar la vida de otros.

Eso fue Burger Show. Toda nuestra corporación se unió para hacer un evento de altísimo nivel. Agradezco a mi equipo, porque todos se pusieron la camiseta y dijeron: “creemos algo tan espectacular que sea único en el país”.

Hoy por hoy, después de los Burger Shows, la hamburguesa tiene identidad, marca, un concepto. Por eso el Burguer Show califica en tres categorías: la de autor, hecha por chefs o restaurantes; la smash, la nueva tendencia de la carne aplastada; y las tradicionales.

El Burger Show es un impulso para que sigan creciendo y motivándolos a seguir sacando ricas recetas, a mejorar su calidad, y es una forma de publicidad directa a través de todas nuestras plataformas. Se calcula que los emprendedores venden entre 2.000 a 5.000 hamburguesas en este evento.

Tenemos muchos casos de éxito que empezaron cocinando en sus casas y hoy tienen cadenas de restaurantes. Gente que trabajaba para alguien y hoy tiene sus propios restaurantes. Entonces realmente hemos cambiado vidas.