Josué De la Maza: Nestlé Ecuador tiene una huella industrial muy fuerte, lo que significa empleo y bienestar

Entrevista: Hernán Cueva

Redactora: Andrea Martínez

“Un país con mucha cultura y diversidad”. Así describe a nuestro país el nuevo presidente ejecutivo de Nestlé Ecuador, Josué De la Maza, quien ocupa este cargo desde octubre del 2023.

En más de 28 años en la compañía, se ha desempeñado en varias áreas dentro de Nestlé: ventas, marketing y negocios. Ingresó a Nestlé en 1995 y ha tenido la oportunidad de colaborar en países como: México, Suiza, Argentina, Panamá, Brasil, Trinidad y Tobago y ahora, Ecuador.

De la Maza comentó sentirse orgulloso de su trayectoria en la compañía: “Inicié en el negocio de lácteos en el área de marketing. De ahí pasé a ventas en Centro América y me enamoré de la posición. Fui jefe de ventas en México y Brasil, y luego fui jefe global de ventas, una posición de soporte estratégico y comercial en Centro América. Tras ello, estuve en el área de negocios de nutrición infantil en Brasil, jefe de mercado en el Caribe y ahora en Ecuador”.

El ejecutivo de Nestlé Ecuador conversó con Metro sobre cómo lo ha recibido nuestro país y las expectativas que tiene sobre la compañía. Afirma que Ecuador le ha encantado.

¿Cuáles han sido tus primeras impresiones tras llegar al país hace pocos meses?

—Ecuador me ha encantado. Es uno de los pocos países que no conocía en Latinoamérica. Quito es muy lindo y te brinda una sensación especial, estás como en las nubes, en medio de montañas y tiene una luz muy particular. Me tocó el corazón.

La gastronomía también me ha gustado. Es un país con mucha cultura y diversidad. El centro histórico de Quito es realmente muy lindo y la gente es auténticamente cálida. Tienen palabras muy lindas, el “aquicito nomás” me encantó.

Lo mismo ha pasado con Guayaquil y Cuenca que también tienen su propia energía.

Llegaste a Ecuador en una etapa difícil para el país...

—Tengo una visión muy particular sobre lo que está pasando. Lo de ahora es como “la gota que derramó el vaso” y creo que el Gobierno y la sociedad han convergido y existe cohesión para resolver las cosas. Viniendo de México, donde también tenemos nuestros problemas, creo que la sociedad ecuatoriana está convencida, determinada y con ganas de que las cosas sucedan.

Creo que Ecuador va a salir adelante. En unos meses o años más adelante, veremos este punto de la historia como un parte aguas y las cosas van a estar mucho mejor en seguridad y en la economía. Es un paso necesario y Nestlé quiere ser parte de la solución. Hemos participado en reuniones en la industria y estamos apoyando en lo que está en nuestras manos.

Josué De la Maza, Presidente Ejecutivo de Nestlé Ecuador. (Andrea Martínez)

¿Cuáles son los productos y proyectos emblemáticos de Nestlé Ecuador?

—Nestlé en Ecuador tiene un legado muy especial. Es una empresa que tiene marcas locales de mucho prestigio y bien enraizadas en la sociedad, como Amor y Tango, que son productos alegres y con connotaciones muy positivas. Luego, están las marcas multinacionales que el ecuatoriano ha hecho suyas, como Maggi, muy emblemática y cercana a nuestras cocinas. Tenemos también marcas de tradición, como La Lechera y Nescafé.

Creo que Nestlé Ecuador tiene una presencia de marca que está muy cerca de la sociedad. Cabe destacar que desde aquí exportamos 80 millones de dólares de cacao y que somos el tercer exportador más importante de Ecuador.

¿Qué papel juega Ecuador en el mundo Nestlé?

— Ecuador no es el mayor productor de cacao, pero produce el mejor. Es por eso que estoy muy orgulloso de estar en Nestlé Ecuador, porque tiene esa participación importante de exportación y, además, participa activamente de la agricultura, una actividad que toca la fibra social del país.

Esto se afianza con Plan Cacao, el programa con el que Nestlé Ecuador apoya a más de 5 mil cacaoteros con entrenamiento para ser más eficientes en la producción y fomentar temas sustentables, como la de neutralizar la generación de CO2.

Además, en Ecuador tenemos dos fincas experimentales, las cuales reportan al área de Investigación y desarrollo Nestlé (global). En ellas se estudia desde hace muchos años sobre variedades de cacao, enfermedades, productividad, ventaja que no la tienen otros lugares. Además, tenemos cuencas lecheras que nos proveen de materia prima para nuestros productos.

Es decir, Nestlé Ecuador es una operación que produce mucho, en comparación a países similares.

A esto se añaden las dos fábricas en Guayaquil, una en Cayambe y ‘Terrafertil’ en Tabacundo (Pichincha); además de dos centros de distribución.

Todo esto hace que Nestlé Ecuador tenga una huella industrial muy fuerte, lo que significa generación de empleos y generación de bienestar.

Creo que todos estos puntos hacen a Nestlé Ecuador muy importante dentro de la compañía y tiene un peso importante. Incluso, podemos presumir que dos de nuestros CEO globales estuvieron aquí y conocieron Ecuador, como Peter Brabeck-Letmathe y Paul Bulcke.

En las oficinas de Nestlé Ecuador Hernán Cueva y Josué De la Maza conversaron sobre el trabajo de la compañía en Ecuador (Andrea Martínez)

En toda esta cadena, ¿dónde se refleja su trabajo por la sostenibilidad?

—La sostenibilidad es un compromiso corporativo primordial. Tenemos compromisos definidos para el 2025, 2030 y 2050, como el de alcanzar la neutralidad en carbono. Lo tomamos muy en serio y tenemos una serie de iniciativas en las que integramos a toda nuestra cadena de valor.

Esto va mucho más allá de plantar árboles, ya que la diferencia está en la forma de hacerlo, en el cómo creamos energía limpia en las fábricas, es decir, toda una serie de esfuerzos que en Ecuador nos han permitido ir avanzando en el tema de neutralidad.

Uno de esos grandes logros en el país es haber alcanzado la neutralidad plástica, apoyados por los recicladores de base, y estamos reduciendo el azúcar y la sal de nuestros productos para invitar a la gente a ser parte de este cambio.

Creemos que es importante comunicar a la gente el esfuerzo y la inversión en estos temas, en un enfoque de educación respecto al tema de sustentabilidad.

El compromiso de Nestlé con los jóvenes también es ampliamente conocido...

—Justamente nuestra Iniciativa por los Jóvenes empezó en Europa y ha tomado una dimensión global. Los jóvenes que empiezan una carrera necesitan una oportunidad para comenzar su camino laboral.

Creo mucho en los jóvenes y Nestlé también. Tenemos talentos que transforman las cosas, con sus ideas en digitalización, procesos y su aporte con la energía especial que tienen.

Este es un mundo de jóvenes y tenemos que apoyar a que esto crezca. Ya contamos con proyectos de formación dual y este año daremos mucha fuerza a esta iniciativa, implementando cuatro horas de experiencia y cuatro de estudio, con lo cual esperamos atraer talento en muchas áreas.

Además, apoyamos el talento con ferias, entrenamiento, capital semilla, y más esfuerzos junto a otras compañías para ir avanzando. Creemos que si empoderas a los jóvenes, te llevan a donde quieras, y para hacerlo debes darles un rumbo, información y dejar que trabajen.

¿Cuál será el enfoque que tendrá Nestlé Ecuador en adelante?

—Estamos muy comprometidos con Ecuador. Traemos planes muy interesantes para seguir creciendo e invirtiendo en el país y seguir construyendo el legado que tenemos, innovando en productos, sistemas, digitalización, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad.

Josué De la Maza

Inició su carrera en Nestlé hace más de 28 años como Marketing Trainee, donde demostró una gran pasión por la marca y un enfoque estratégico para el negocio. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos muy importantes en diferentes países, incluyendo Suiza, Argentina, Brasil, Panamá, y recientemente tuvo la responsabilidad como Jefe de Mercado en la región del Caribe Angloholandés, la cual incluye 20 territorios como Trinidad y Tobago, Jamaica, Aruba, entre otros, lo que le ha proporcionado una perspectiva internacional invaluable y una profunda comprensión de los mercados y las operaciones globales de Nestlé.