Gonzalo Vazquez: “GlobalNews Group, una empresa regional con desarrollo local”

GlobalNews Group es la única empresa de medición y monitoreo de medios con oficinas en 9 países de la región y que atiende a 17 países en Latinoamérica, Europa y Asia. Para contarnos sobre los alcances y beneficios de este servicio, conversamos con Gonzalo Vazquez, Gerente Comercial Regional.

¿Qué objetivo persigue Global News Group?

—Ser economista y transitar a través de la investigación de mercado y macroeconómica, me dio ciertas habilidades en el manejo de la información. Tuve una consultora en Argentina, Chile y Brasil de la que fui Vicepresidente y hace cinco años conocí a GlobalNews Group.

En cuanto al negocio de monitoreo de medios, considero que está en plena fase de cambios: por la multiplicidad de soportes mediáticos que existen, la inmediatez con la que cambian y el entramado complejo que presentan al integrar varios elementos audiovisuales e interactivos.

La lectura de aquello necesita tecnología basada en Inteligencia Artificial para poder procesar estos volúmenes siderales de información y, además, criterio para analizar esa información.

¿Qué cambios se han dado?

—Si uno piensa en un monitoreo solo para Ecuador, no está contemplando todo el espectro de medios de comunicación, ya que estamos globalizados a nivel Región Andina, Latinoamérica, el Continente o todo el mundo.

Por ejemplo, el rating en medios televisivos se mide en función a la cantidad de personas conectadas en ese momento, pero en un sitio web se deben analizar aspectos como audiencia o ‘engagement’ que generan esas noticias. Para las compañías, esta medición se volvió tan compleja que llegaron al punto de cuestionar sus estrategias de comunicación.

Ahí entendimos la necesidad de una empresa como GlobalNews Group, para transitar este momento que sufren las áreas de comunicación.

¿Cuál es su diferenciador?

— La regionalidad, la tecnología basada en los datos, la inteligencia artificial y, la más importante, la manera de interpretar esa información.

Hoy, la comunicación en Latinoamérica se mira a través de una variable que no da cuenta para nada de lo que pasa en comunicación. El ‘free press’ o costo publicitario equivalente es tomar una noticia, medir el espacio de la misma y hacer un estimado de cuánto representa esa inversión; pero no me da a conocer si esa noticia habla bien de mí o si está compartida.

Hay todo un desafío en la región en cuanto a valorar la información por lo que implica el dato, la prominencia dentro de un artículo, si la marca se menciona sola o acompañada, si se menciona o no a un vocero, si se habla bien o mal, y después tomar en cuenta el espacio físico.

GlobalNews Group no es una empresa de monitoreo, es de “media intelligence”, lo cual es hacer el monitoreo como materia prima de la información, luego procesar grandes volúmenes de información de medios distintos (impresos, web, radio, televisión, redes sociales o medios sociales), y luego dar una conclusión o un “insights” de a dónde debe estar direccionada la comunicación que necesitas.

Cuéntanos cómo trabajan

—Nació como una empresa regional. Tiene 9 oficinas desde Miami hasta Argentina, desde donde se genera información para 17 países de Latinoamérica. Somos parte de dos organismos internacionales: la FIBEP, organismo mundial que agrupa a los principales medios, agencia de monitoreo, de RRPP; y somos miembros activos de la AMEC, organismo global que agrupa a las principales empresas de medición en todo el mundo que tiene como objetivo promover las buenas prácticas en la medición y evaluación de las comunicaciones.

La matriz de GlobalNews Group está en Buenos Aires y la presidente es María Laura García.

Para dar cuenta de nuestro alcance, quisimos saber cuánto y cómo se habla de Ecuador en Latinoamérica al respecto del levantamiento indígena de Conaie en meses pasados. En nuestro sistema configuramos una serie de palabras claves y con los equipos de tecnología de investigación y desarrollo propio que tenemos en Argentina, Colombia y Miami, y se identificó que 10 mil medios abordaron este tema, con 3.400 noticias.

El país que más notas publicó sobre este evento fue Argentina, con 900 artículos sobre el evento entre julio y agosto. Después estuvo Perú, Colombia y México con 300 notas.

El medio que más espacio le dio fue El Mercurio de Chile, que le dio portada en seis ocasiones.

De ello, aparecen cuestiones importantes: Ecuador tiene muchos corresponsales de medios internacionales en el país, pero pocos de Ecuador están en el exterior, por lo que se deja liberada la información a corrientes ideológicas de los medios de cada país. No hay un control de la información de Ecuador y esto afecta la opinión pública. Esto es la importancia de levantar la información y analizarla.

¿Qué tipo de empresas y organismos podrían beneficiarse con su servicio?

—Empresas que cuenten con departamentos de comunicación, agencias de RRPP, gobiernos, ONG, fundaciones etc. En Latinoamérica tenemos más de 4.500 cuentas de clientes activos; y en Europa y Asia se apoyan en nosotros para informarse sobre Latinoamérica.