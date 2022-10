Miguel Celedón: Fybeca y SanaSana, marcas potentes en el corazón de los ecuatorianos

Miguel Celedón llegó en 2019 a Ecuador desde Chile, para el cargo de Presidente Ejecutivo de Corporación GPF, parte de la división Salud de FEMSA, una multinacional con varias empresas en la región.

Celedón comenta que entre las fortalezas que encontró en el país están el cariño que el ecuatoriano tiene por las marcas Fybeca y SanaSana, así como el talento humano que las ha forjado día a día con su esfuerzo. En esta entrevista, comparte con nosotros los cambios corporativos que han fortalecido a Corporación GPF –FEMSA Salud en Ecuador y sus objetivos a mediano y largo plazo.

Cuéntanos tu historia en el mercado farmacéutico

—Soy una persona feliz, afortunada y me gusta trabajar. Vine a Ecuador porque me gusta lo que hago, la dirección de empresas y formar personas. Además, tengo salud que es lo más importante. Un hecho que me marcó en ese sentido fue la muerte de mi madre, a causa del cáncer cuando yo tenía un poco más de 30 años. Por eso la salud para mi es fundamental.

Comenzó hace 38 años. Yo quería ser piloto de guerra en mi natal Chile, pero mi mamá estaba en desacuerdo. En ese entonces opté por estudiar una carrera universitaria en negocios y comenzó mi búsqueda de una oportunidad laboral. Acudí a mi primera entrevista laboral en Grupo Socofar en mi país, con el único traje que tenía. Luego fui a una segunda entrevista y a partir de eso comenzó mi historia en el mercado farmacéutico. Me considero una persona feliz, afortunada y a la que le gusta trabajar, por eso en búsqueda de ampliar mi experiencia en este campo, he brindado algunas asesorías, incluso fui docente universitario, pero me despidieron porque consideraron que era muy riguroso (comenta entre risas).

Cuando inicié en el mundo laboral, tenía muchas ganas de aportar y a los 28 años ya era gerente de finanzas, de los más jóvenes en la compañía, luego pasé por varios cargos directivos y en 1996, con 34 años de edad, llegué a Gerente General, cargo en el que estuve más de dos décadas.

Aprendí mucho en esa etapa, luego me fui a Costa Rica, conocer otro país de nuestra región me permitió comprender que en nuestra región hablamos un mismo idioma, pero somos distintos y he aprendido a valorar más los éxitos de las personas. Prueba de ello es que hoy en día tengo contacto con muchísima gente con la que he trabajado y estoy contento porque en cada empresa sé que voy a aportar desde distintos ámbitos. Una gran satisfacción que me llevo es que, en todas las compañías donde he sido gerente general hemos crecido más de lo que se esperaba y las personas se benefician de eso.

¿Qué cambios se ha dado en Ecuador con la llegada de FEMSA?

— Corporación GPF estaba a la venta desde hace mucho tiempo y los colaboradores noblemente se quedaban, pero con la incertidumbre de lo qué pasaría con la llegada de un nuevo propietario. El primer cambio organizacional provino de la cultura chilena con Grupo Socofar y luego de FEMSA México, una empresa muy exitosa, con más de 320 mil empleados y con muchos negocios, siendo un referente en lo que hace. Una de sus fortalezas es el extraordinario programa de desarrollo humano, de clase mundial, permitiendo a sus colaboradores estar en constante capacitación y progreso. Por ejemplo, uno de los cambios más significativos fue medir resultados y compensar el cumplimiento de objetivos. Los colaboradores no habían recibido bonos de gestión en al menos cuatro años, y nosotros empezamos a hacerlo. El cómo se hizo y cómo se logró este cambio fue gracias a la fuerza de los ecuatorianos, quienes apoyaron el cambio en la forma de administrar. Es decir, FEMSA aportó una manera distinta de ver a la persona en el trabajo y cómo incidimos y somos buenos vecinos para impactar positivamente en la comunidad.

Miguel Celedón, Presidente Ejecutivo de Corporación GPF (Cortesía)

¿Qué acciones puedes mencionar?

—En la época de la vacunación, por ejemplo, tratamos de ser parte de la primera etapa. Cuando se inició el Plan del Gobierno, vacunamos primero a nuestros vecinos de Amaguaña, familiares y colaboradores, logrando así llegar a cerca de 20.000 personas vacunadas. En las movilizaciones del 2019, respetamos la participación de nuestros colaboradores que estuvieron en las protestas en el sector de Amaguaña, porque entendíamos sus motivaciones, tomando en cuenta que el 75% de la gente que trabaja con nosotros vive en este sector.

En el paro de 2019, respetamos el trabajo de nuestros colaboradores que participaron de las protestas porque entendíamos sus motivaciones, tomando en cuenta que el 75% de la gente que trabaja con nosotros vive en este sector. Nuestra mayor preocupación era que se vandalice el centro de distribución, sin embargo, no sucedió. Durante las dos semanas de paralización, solamente perdimos USD 27 mil dólares, y daños en unas farmacias de Guayaquil ubicadas en zonas complicadas, una cifra muy baja en comparación a situaciones similares que han vivido otros países.

¿Cómo ha recibido Ecuador a esta nueva compañía?

—La gente está contenta. FEMSA promueve el desarrollo del talento humano y hoy existen algunos ecuatorianos promovidos y declarados talento exportable a otras líneas de negocio dentro de la compañía, que tiene varios negocios como las 22 mil tiendas OXXO en México, así como otras empresas, maquinaria, hoteles, etc. La división salud está presente en México, Chile, Colombia y ahora en Ecuador. Pese a que la operación de Ecuador es pequeña, tratamos de mostrar que el país tiene mucho que ofrecer, tiene calidad en talento humano, un centro de distribución de primera y marcas potentes que no las tienen otros países. Fybeca y SanaSana están en el corazón del ecuatoriano.

¿Qué buenas prácticas han sido parte de este cambio de gestión?

—FEMSA quiere ser líder en el sistema farmacéutico en Latinoamérica, y Ecuador tiene una posición estratégica importante, con países vecinos como Colombia y en su momento queremos estar también en Brasil. No vinimos por casualidad, analizamos el país y no queríamos partir de cero.

Identificamos que Fybeca y SanaSana eran muy buenas marcas, contaban con un centro de distribución automatizado, el primero en el país y lo más importante, el talento humano. Fuimos muy acertados al momento de asociarnos con las personas de Ecuador. Definimos objetivos claros para cada área, empezamos a hablar un lenguaje común y definimos KPI’s que vamos cuidando en común. Las metas están muy ligadas y dependemos de todas las áreas. También acortamos las reuniones a 45 minutos, muy concretas, con resultados. Eso fue un cambio de estilo, una forma de ser más práctico.

De esta manera, fuimos mejorando, otorgando herramientas y empoderando a la gente, es decir, que desarrollen valentía gerencial para velar por el cumplimiento y lograr resultados. FEMSA implementa una evaluación cada tres meses, algo valioso porque tienes objetivos claros y muy frescos, te da tiempo para corregir errores, mejorar la relación con los compañeros y así vamos creciendo juntos. Eso es un cambio total en la forma de trabajo de una persona. Además de las evaluaciones, también analizamos el desarrollo de carrera a futuro. A muchos colaboradores jóvenes les pregunto ¿qué quieren hacer después? Me dicen, por ejemplo: “quiero ser gerente”, pero está en el área de distribución. Por eso lo motivamos a cambiarse de área en esta compañía u otra, a una más comercial para cumplir su sueño. Así todos ganamos. Otra buena práctica de FEMSA es que cada mes se hace una reunión Top por área donde se muestran los resultados, comparamos lo que se hace en la región y lo que hacemos nosotros. Creo que es valioso que escuchen al gerente general exponer la situación de la empresa para explicar lo que vamos a hacer para sentir el compromiso de lograrlo. Así, la compañía está informada y sabemos hacia dónde vamos.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

—Queremos ser una compañía ecuatoriana, no de la Sierra. Hoy somos más pequeños que la competencia, sin embargo, llegamos a Ecuador para crecer en el negocio y colaborar en la salud del ecuatoriano con una buena oferta de precios y de valor. Creemos que la propuesta de Fybeca es democratizable y no requiere necesariamente amplios espacios para hacerlo, podemos optimizar brindando la misma experiencia de compra y oferta de productos. Además, queremos tener una mejor participación en el mercado, un desafío enorme.

Actualmente, contamos con alrededor de 860 locales, sin embargo, tenemos la confianza que nuestras marcas son poderosas. Por eso, nuestro plan es crecer en franquicias SanaSana y abrir puntos de venta Fybeca en ciudades de menos de 10.000 habitantes.

¿Qué opinión tienes sobre el plan del Gobierno sobre la externalización de algunos medicamentos?

—Estamos de acuerdo y dispuestos a colaborar en este proyecto. Las personas merecen un trato justo, digno y de calidad en una farmacia, no hacer largas filas. Aportamos mucho para que el proyecto resulte y creemos que tendrá grandes resultados, con pacientes recibiendo medicamentos de calidad. A esto se añade que tenemos planes cercanos de colaborar en la prevención de la salud, porque creemos firmemente que eso mejorará la calidad de vida de los ecuatorianos. Por eso, estamos dialogando con aseguradoras del país para promover la medicina preventiva. Como cadena de farmacias tenemos la estadística de qué consumen los ecuatorianos, sabemos cuál es la patología que más demanda medicamentos, más muertes y más gastos. Queremos entrar en una campaña de prevención, que, combinada con la actividad física y una alimentación saludable, logre que las personas estén más saludables y compartiendo tiempo con su familia. Esto significará un menor gasto para el sector público y un menor copago en las aseguradoras. Contamos con muchos productos que son preventivos o coadyuvantes para aliviar patologías. Ahora, el mundo es así, la gente se cuida más y mejor, la gente quiere vivir más, y el país necesita gente sana.

Finalicemos con un mensaje para nuestros lectores

— Como FEMSA creemos en las personas, en las buenas marcas que tenemos y en el Ecuador. Encontramos un capital humano muy desarrollado, muy noble pese a las circunstancias adversas, y son los que han logrado los éxitos. Nos enorgullece que cada vez más ecuatorianos puedan ir a trabajar a otras compañías de FEMSA o a otras divisiones de la compañía fuera del país, algo que no es usual y es meritorio. Esa exportación de talento desde Ecuador es importante.

En lo personal, considero que cuando a uno le gusta lo que hace puede entregar mucho más, también es importante la generosidad y la honestidad con la que uno plantea los objetivos. Si eres buena persona, serás buen trabajador y construirás buenas empresas.

CLAVES