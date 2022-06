Rodrigo Segal: “Somos el aliado de tecnología ‘Justo’ para los restaurantes de la región”

Rodrigo Segal, uno de los fundadores y CEO de la plataforma de pedidos en línea Justo reveló en exclusiva el éxito de su crecimiento en los últimos años durante un ameno diálogo con el CEO de Metro Ecuador, Hernán Cueva, donde Segal detalló las grandes ventajas que tienen respecto a sus competidores y el desafío de la compañía en el mercado ecuatoriano.

¿Cuéntanos qué es Justo?

— Somos una plataforma que apoya a los restaurantes en el fortalecimiento de su negocio a través de la venta online. Es “justo” lo que todo restaurante que quiere crecer en el mercado virtual necesita. Somos el mejor aliado que los restaurantes pueden tener, un socio tecnológico que les brinda asesoría, acompañamiento tecnológico y un servicio integral tan flexible como sean sus necesidades: desde la creación de la página web con un punto de ventas en línea; el servicio de logística que permita entregas a domicilio -si así lo requiere el restaurante- y una aceleradora de estrategias para que puedan crecer a través de estrategias de marketing digital.

Independiente del software, del sistema logístico o la estrategia, básicamente la startup Justo ayuda a los restaurantes a vender más.

¿Cómo nació Justo?

— Mi socio y yo llevamos muchos años trabajando en el mundo de la programación. Estábamos atravesando por una época no tan buena en una empresa de desarrollo de software cuando llegó un cliente que tenía varios restaurantes con un problema. No quería seguir dependiendo de los marketplace para vender, porque cobraban demasiado. Además, no tenía control del ambiente online. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que este era un gran dolor de toda la industria. Así nació Justo.

La empresa empezó a operar en el 2018 con cinco marcas gastronómicas. actualmente estamos presente en 6 países: Chile, Colombia, México, Perú, Costa Rica y ahora Ecuador, logrando así tener alrededor de 10.000 comercios asociados.

¿Cuál es la mayor ventaja competitiva de Justo en un mercado donde podemos decir se han multiplicado este tipo de negocios, relacionados con la venta on line y delivery de restaurantes?

— Por un lado el precio, tomando en cuenta que Justo cobra una comisión de hasta 14% por el servicio de delivery, mientras que nuestros competidores llegan hasta un poco más de 30%, pero también el servicio.

En un negocio de comida lo que prima es el tiempo. Mientras más rápido llega la comida es mucho mejor, Justo te asegura que te llega el pedido en 30 minutos a tu casa.

Ejecutivo. Rodrigo Segal es Cofundador y actual CEO de Justo. (Edu Naranjo)

A nivel empresarial, ¿cómo han afrontado el cambio de escenario para los negocios por la pandemia?

— Para nosotros ha sido un tiempo muy positivo por el incremento en la cantidad de pedidos en línea, lo que generó un rápido interés en los comercios por el servicio que ofrecemos. Durante este periodo logramos crecer rápidamente, lo que significó una etapa muy retadora para nuestra estructura de trabajo, llevándonos a expandir los negocios, razón de ellos llegamos a países como Ecuador.

Nos sentimos gustosos de estar con nuestras operaciones en Ecuador, ya que hemos visto la acogida de sector restaurantero y en base a esto hemos tomado la decisión de apostar por el mercado ecuatoriano. Esperamos ser parte de la reactivación económica del país permitiendo que nuevos negocios surjan y puedan crecer sus ventas.

¿Cómo les ha ido en Ecuador?

—Excelente, hemos crecido muy rápido en el país. Trabajamos con cerca de 1.000 restaurantes.

Justo Ecuador es un aliado tecnológico que permite que la experiencia de compra mediante la plataforma E-Commerce se convierta en una oportunidad para fidelizar y captar más consumidores.

¿Para un restaurante que se une a Justo cuál o cuáles serían los primeros beneficios?

—Primero que va a alcanzar su independencia digital e impulsar que los clientes pidan directamente en su página web, para conectar de una manera más sencilla con ellos, fidelizarlos y lograr incrementar sus ventas. El objetivo de JUSTO es crear plataformas e-commerce, alineadas a la visión y necesidad de cada negocio.

¿Cómo se da el proceso de digitalización en los comercios que hacen alianza con Justo?

— Esta tienda virtual es autoadministrable, fácil de usar y estará habilitada entre 2 a 10 días.

Se ofrece, además, el servicio de delivery de última milla, conectando así a los restaurantes con una flota de motorizados confiable que cuenta con todos los protocolos de bioseguridad y cuidados para garantizar la entrega de los pedidos. De igual manera, los negocios podrán contar con un grupo de profesionales en marketing como aliados que estarán dispuestos a crear campañas que les permita potenciar las ventas.

Ustedes fortalecen el mensaje de que es importante realizar el pedido directamente desde la página web de los restaurantes. ¿Por qué?

—Porque ahí realmente hay una ganancia para el empresario. Por ello, hacemos conciencia de la importancia de pedir directamente a las páginas de los restaurantes, por el impacto positivo que tiene para todo el sector, al no implicar comisiones extras. Al integrar una plataforma de página web, logística y aceleradora, promovemos que los restaurantes siempre tengan control del negocio, comprendiendo las necesidades de sus clientes y brindándoles un mejor servicio.

Además, el cliente le entrega sus datos directamente al negocio y no a un servidor de una app, por ejemplo.

¿El porcentaje o comisión por pedido que ustedes cobran al restaurante de cuánto es?

—Ofrecemos opciones justas para los negocios con comisiones que van del 7 al 14%. Este porcentaje es menor al que cobran las apps de deliverys, de esa forma apoyamos realmente la economía de los restaurantes, además, con el debido asesoramiento potenciamos su crecimiento y posicionamiento a largo plazo. En Justo buscamos crecer de la mano de los negocios, en beneficio de toda la cadena de valor.

¿Crees que con la llegada del Covid la digitalización para el sector restaurantero fue un factor determinante para su recuperación?

—Por supuesto, la digitalización ayuda al sector restaurantero a consolidar su recuperación. La pandemia tomó por sorpresa a cerca del 90% de los restaurantes que no contaban con la tecnología necesaria para dar servicio a domicilio y asegurar su continuidad.

Estos negocios hoy sigue en el mercado justamente adoptaron la tecnológica para impulsar su recuperación económica. Por ello, en Justo apostamos por la democratización de la tecnología.

¿A qué te refieres cuando dices democratización de la tecnología?

— Para nosotros es “justo” que todos los negocios tengan acceso a soluciones justas que les permitan digitalizarse, responder a las nuevas necesidades de los clientes, ser competitivos y ayudar a la consolidación del sector a largo plazo.

¿Qué tipo de soluciones ofrece Justo a los negocios?

— En Justo ofrecemos soluciones accesibles y rápidas para que en tan sólo dos o 10 días, dependiendo de sus características, los comercios puedan tener una tienda en línea a la medida, intuitiva, autoadministrable, independiente y que los ayude a conectar con sus clientes de manera directa. Además de construir la web desde cero, Justo les brinda un abanico de opciones que incluye habilitar la tienda e incluso un servicio de delivery, si así lo requieren, para que cada negocio se encargue de llevar su experiencia hasta la puerta de sus clientes.

Los comercios no requieren ningún conocimiento tecnológico, sólo tienen que contactarnos y nuestro equipo de expertos los guiará en todo el proceso de digitalización.

Además, nuestro enfoque está dirigido a colaborar en el incremento de las ventas reales desde la plataforma del restaurante, por lo que acabamos de empezar una aceleradora, donde les apoyamos con un coach de marketing digital, cuyo propósito es tener un crecimiento WoW (Week over Week) de al menos 10% sobre ventas cobradas.