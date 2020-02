Rafael Correa: "están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones"

El juicio por el Caso Sobornos contra el expresidente Rafael Correa empezó. El exmandatario se pronunció sobre este hecho judicial, acotó que el único objetivo es impedir su participación en las próximas elecciones presidenciales en Ecuador 2021.

Un total de 21 personas están acusadas de cohecho, entre ellos figuran Alexis Mera (exsecretario jurídico de la presidencia) y María de los Ángeles Duarte (exministra de Transporte y Obras Públicas).

Justicia en Ecuador

"De que justicia me está hablando, la justicia que ha recibido medidas cautelares de la CIDH por doquier, que a los 30 años México tenga que dar asilo político a perseguidos; nadie les hace caso".

“No existe justicia en Ecuador. Es un instrumento de persecución, para que nos engañamos”, señaló el líder de la ‘Revolución Ciudadana’.

“Están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones porque los vamos a derrotar. Ya no saben que más inventarse, me van acusar del incendio de Notre Dame, pero, además no les da el tiempo".

“Incluso, si en noviembre saliera la sentencia sería en primera instancia. Yo puedo apelar. No habría sentencia en firme y de acuerdo a la constitución yo podría inscribirme como candidato”, afirmó Correa.

¿Participará en las próximas elecciones?

“Yo estaré donde sea más útil, yo quería retirarme de la política. Esta gente lo que hizo fue traicionarnos, destruir todo lo que habíamos hecho, perseguir a mis compañeros, perseguirme a mí”, finalizó respecto a este tema Rafael Correa.

Evidencia de la Fiscalía

Según la Fiscalía del Ecuador, existirían suficientes evidencias de la participación de los exfuncionarios en la financiación de actividades proselitistas de AP con el dinero de contratistas estatales.

El delito de cohecho es imprescriptible y se lo sanciona hasta con cinco años de prisión.

Revisa la entrevista completa a Rafael Correa (RT)